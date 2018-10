Slovenski obveščevalci prenehali stavkati

O zamrznitvi so prvotno poročali pri Večeru, nam pa je več virov potrdilo, da je do zamrznitve stavke in nadaljevanja pogajanj res prišlo. Glavni razlog za spremembo je imenovanje novega direktorja Rajka Kozmelja, ki so ga zaposleni začeli jemati resneje kot njegovega predhodnika Zorana Klemenčiča.

Agencija je sicer naloge, pomembne za nacionalno varnost in druge interese države, tudi med stavko izvajala nemoteno, v skladu z določili zakona o Sovi, v katerem je ustavno zagotovljena pravica delavcev do stavke omejena. Sindikat agencije se je s stavko odločil uveljavljati zahteve, povezane s statusom in vrednotenjem delovnih mest, izvajanjem socialnega dialoga in povečanjem števila zaposlenih. Kaj točno so se dogovorili, bo znano v kratkem.