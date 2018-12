Slovenski odvetniki bodo brezplačno svetovali, tudi na avtobusih

Brezplačna pravna pomoč bo na voljo v prostorih lokalnih skupnostih: v mestni hiši v Novi Gorici (od 8.00 do 12.00 ter med 13.00 in 16.00), v sejni sobi občine Ig (med 10. in 16. uro), v modri dvorani na občini Brezovica (med 10. in 16. uro), sejni sobi na občini Grosuplje (med 10. in 16. uro) in v glavni sejni sobi Magistrata ljubljanske občine (med 9. in 17. uro).

Letošnja novost v Ljubljani je brezplačno pravno svetovanje na dveh mirujočih avtobusih LPP med 9. in 17. uro, in sicer na Cankarjevi ulici (pri Nami) in na Preglovem trgu (Četrtna skupnost Fužine).