Slovenski organi preiskujejo incident na vhodu veleposlaništva Indije

Kot so z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) sporočili v odgovoru na poizvedovanje STA, je ministrstvo seznanjeno z incidentom, prejelo je tudi verbalno noto indijskega veleposlaništva.

"Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je v pogovorih s predstavniki veleposlaništva Indije izrazilo obžalovanje nad incidentom ter strogo obsodilo sovražne vsebine, uperjene zoper Indijo," so sporočili in poudarili, da je "kršitev nedotakljivosti diplomatskih predstavništev nesprejemljiva in v nasprotju z mednarodnim pravom".

Zatrdili so, da pristojni organi incident preiskujejo in bodo ustrezno ukrepali v skladu s slovenskim pravnim redom in mednarodnopravnimi obveznostmi Slovenije, vključno z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961.

"Slovenija in Indija ostajata zavezani nadaljnji krepitvi prijateljskih odnosov in sodelovanju na podlagi skupnih vrednot, medsebojnega spoštovanja in demokratičnih načel," so dodali.

V ponedeljek so nekateri tuji mediji, med njimi indijski portal Wire, poročali, da so v Ljubljani na vhodu v poslopje, v katerem se med drugim nahaja indijsko veleposlaništvo, vzniknili napisi "protiindijskih elementov", usmerjeni proti Modiju.