Slovenski organi preiskujejo incident na vhodu veleposlaništva Indije

Kot so z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) sporočili v odgovoru na poizvedovanje STA, je ministrstvo seznanjeno z incidentom, prejelo je tudi verbalno noto indijskega veleposlaništva.
"Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je v pogovorih s predstavniki veleposlaništva Indije izrazilo obžalovanje nad incidentom ter strogo obsodilo sovražne vsebine, uperjene zoper Indijo," so sporočili in poudarili, da je "kršitev nedotakljivosti diplomatskih predstavništev nesprejemljiva in v nasprotju z mednarodnim pravom".
Zatrdili so, da pristojni organi incident preiskujejo in bodo ustrezno ukrepali v skladu s slovenskim pravnim redom in mednarodnopravnimi obveznostmi Slovenije, vključno z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961.
"Slovenija in Indija ostajata zavezani nadaljnji krepitvi prijateljskih odnosov in sodelovanju na podlagi skupnih vrednot, medsebojnega spoštovanja in demokratičnih načel," so dodali.
V ponedeljek so nekateri tuji mediji, med njimi indijski portal Wire, poročali, da so v Ljubljani na vhodu v poslopje, v katerem se med drugim nahaja indijsko veleposlaništvo, vzniknili napisi "protiindijskih elementov", usmerjeni proti Modiju.
Na fotografijah, objavljenih na omenjenem portalu, je med drugim videti napise "Khalistan", "Modi terrorist" in "Zindabad". Slednji izraz najverjetneje označuje militantno organizacijo sikhovskega gibanja Khalistan, ki ima za cilj vzpostavitev sikhovske države na območju regije Pandžab.
Incident je obsodilo zunanje ministrstvo v New Delhiju. "Zadevo smo odločno obravnavali s slovenskimi oblastmi, tako v New Delhiju kot Ljubljani, da bodo storilci takšnih obsojanja vrednih dejanj zanje odgovarjali," je po navedbah portala Wire sporočilo ministrstvo.
Kot še navaja portal, je sicer v zadnjih letih do podobnih incidentov prišlo tudi na diplomatskih predstavništvih Indije v nekaterih drugih državah, med njimi v Združenem kraljestvu, ZDA in Kanadi.
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