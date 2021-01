Slovenski otroci imajo očitno izjemen potencial. Na mednarodnem tekmovanju v hitrostnem računanju, ki je običajno v Dubaju, letos pa je potekalo po spletu, so se v konkurenci kar 25.000 otrok iz 45 držav zavihteli na sam vrh. Prijavilo se jih je 300, pobrali pa so kar 26 najvišjih pokalov, 61 zlatih medalj in kup srebrnih odličij.