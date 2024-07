Slovenski otroci so se množično udeležili Športnih iger mladih

OGLAS

Športna tekmovanja v različnih disciplinah z množico mladih in sproščena druženja na katerih nastajajo nova prijateljstva so najboljši način da se pri otrocih razvijajo zdrave navade, ki so v današnjem načinu življenja še kako pomembne, tako za zdrav razvoj posameznika kot za družbo v celoti, meni Tevž Korent, predsednik slovenskih Plazma športne igre mladih, v slovenski športni javnosti znan kot vrhunski atletski trener, ki je v zadnjem desetletju bistveno prispeval k ugledu slovenske atletike in posebej tekov na srednje in dolge proge. Anita Horvat, Klara Lukan, Maruša Mišmaš, so vse olimpijke, ki so pod njegovim vodenjem naredila izrazite korake v svetovni vrh. Tudi projekta, Plazma športnih iger mladih, ki je letos prvič organiziran v Sloveniji se je Korent lotil z vso vnemo.

Športne igre mladih FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Športne igre mladih so projekt ki ga je v življenje spravil idejni oče Zdravko Marić pred 28 leti, z namenom da bi otroke spravil z ulice, kjer so nanje prežale številne nevarnosti, kot so mamila, kriminal... Projekt je v Sloveniji naletel na množično podporo podjetij, občin in uglednih posameznikov. Med ambasadorji projekta je tudi Aleksander Čeferin, predsednik UEFA, ki je kot predsednik UEFA in zavzet podpornik Fundacije za otroke, z velikim navdušenjem podprl pobudo za razširitev Športnih iger mladih v Slovenijo. Plazma Športne igre mladih so za Čeferina "živ dokaz, kako lahko šport služi kot močno orodje za spodbujanje rasti in razvoja mladih ljudi v zrele in odgovorne posameznike". "Naše poslanstvo je promoviranje tolerance, prijateljstva, solidarnosti, socialne vključenost, poštene igre ter izobraževanj o vseh vidikih trajnostnega razvoja," pravi Tevž Korent, ki je bil prijetno presenečen nad velikim zanimanjem med mladimi za udeležbo na Plazma športnih igrah mladih.

Športne igre mladih FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Poleg velikega dela, ki ga je opravila relativno majhna ekipa organizatorjev je za uspeh iger, po Korentovih besedah odločilnega pomena bila opredelitev, da je treba vsem otrokom zagotoviti možnost udeležbe v Športnih igrah mladih, ne glede na njihov socialni status, zato so se organizatorji potrudili, da ob izjemni podpori poslovne javnosti razbremenijo otroke in njihove starše vseh stroškov udeležbe v tekmovanjih. "Letos smo mladim ponudili možnost da se udeležijo tekmovanj v desetih športnih panogah: atletiki, igri med dvema ognjema, ulični košarki 3 na 3, namiznem tenisu, malem nogometu, odbojki, odbojki na mivki, rokometu, šahu in tenisu. Pri tem so v osredju bili igra, druženje, srčnost in ustvarjalnost, rezultati pa so bili nekoliko manj pomembni," pravi Korent, ki je celoten projekt izpeljal skupaj s 70 člani ožje ekipe in še 600 člani, ki so na terenu organizirali številne aktivnosti.

Tevž Korent, predsednik Plazma športnih iger mladih v Sloveniji FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Ključnega pomena za uspešen zagon projekta v Sloveniji in dobre perspektive za prihodnost je po Korentovih besedah bila izjemno široka podpora poslovne in športne javnosti. Sponzorsko podporo so zagotovili ugledna podjetja med katerimi so bili podjetje Bambi, Coca-cola, Telemach in Kolektor. Zelo pomembno vlogo pri organizaciji iger je imela tudi mestna občina Ljubljana. "Veseli nas, da so kljub dejstvu, da smo projekt prvič izvedli v Sloveniji, številni mediji aktivno pristopili in nas podprli. Zahvala gre tako Arena Športu, medijskim hišam Pop TV, Media24, Sport klub, 24ur.com, Delu, pa tudi agenciji Europlaka," dodaja Korent. Plazma športnih iger mladih so jih v Sloveniji podprla tudi znana imena slovenskega športa kot so Radoslav Nesterović, Boštjan Cesar, Goran Dragić in Zlatko Zahović in se tako pridružili skupini uglednih ambasadorjev iger v kateri so še Luka Modrić, Predrag Mijatović, Darijo Srna, Sir David Richards, Jose Mourinho, David Beckham, , Nikola in Luka Karabatić, legendarni teniški igralec Goran Ivanišević.

Tevž Korent in Zdravko Marić FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand