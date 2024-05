Slovenski paviljon v Dubaju bodo odstranili: strošek 1,5 milijona

Če bo obstajala možnost prodaje paviljona organizatorju, ki bi ga nato odstranil na lastne stroške, ali možnost, da se paviljon podari, bo Slovenija to možnost izkoristila, so navedli na vladi.

Vlada se je na današnji seji seznanila s poročilom ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o izvedenih aktivnostih na projektu Expo City Dubaj po zaključku delovanja slovenskega paviljona. Analiza ministrstva o možnih rešitvah za paviljon je pokazala, da obstajata dve možnosti, in sicer oddaja paviljona v dolgoročni najem ali odstranitev paviljona in povrnitev zemljišča v prvotno stanje, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Svetovna razstava Expo 2020 je od oktobra 2021 do konca marca 2022 potekala v Dubaju, Slovenija pa se je na njem z lastnim paviljonom predstavljala kot pametna država z visokim turističnim potencialom.

Oktobra 2022 je bil sprejet vladni sklep, da bo paviljon deloval eno leto v okviru gospodarskega ministrstva oziroma javne agencije Spirit Slovenija. Za obdobje med 28. oktobrom 2023 in 15. decembrom 2023 je bil paviljon oddan podjetju Knauf Insulation, ki ga je v tem obdobju uporabljalo za lastne potrebe. V času podnebne konference COP28 so bile na njem izvedene tudi številne aktivnosti in dogodki ministrstev in agencije Spirit, so še pojasnili na vladi.