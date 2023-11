Slovenski pilatusi prvič nad cilje v zraku

Piloti 152. letalske eskadrilje SV končujejo desetdnevno urjenje v Grčiji. Letala Pilatus PC-9 so tokrat prvič 'napadla' cilje v zraku. Pri tem so jim pomagali grški zavezniki iz 117. letalskega bojnega polka.

Na grško nebo se v teh dneh vzpenjajo tri letala Slovenske vojske – Pilatus PC-9. Piloti 152. letalske eskadrilje so prvič vadili bojno streljanje na cilje v zraku. Pri tem so napad izvajali z mitraljezi 12,7 milimetra na premične tarče v zraku na razdalji do 1000 metrov. "Urjenje je namenjeno preverjanju usposobljenosti in delovanju posadk in tehničnega osebja pri bojnem delovanju na cilje v zraku ter krepitvi sodelovanja in izmenjavi izkušenj letalskih enot pri izvajanju bojnih nalog," so sporočili iz Slovenske vojske.

FOTO: Slovenska vojska

Kot so nam dodatno pojasnili v SV, so se doslej pri usposabljanju v zračni borbi spopadali s težavami, povezanimi z dostopnostjo tovrstnih poligonov. Ti so sicer zelo zasedeni in je težko pridobiti termin za izvedbo urjenja. Tak poligon pa je bil tokrat dostopen v Grčiji, ki je zavezniška država v Natu. Vadba na grškem poligonu je povezana tudi z lažjo organizacijo in izvedbo aktivnosti. V vojski niso razkrili, koliko pilotov se trenutno v Grčiji usposablja, saj gre za operativni podatek.

FOTO: Slovenska vojska