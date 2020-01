Slovenski pisatelj Peter Svetina med šestimi nominiranci za prestižno Andersonovo nagrado

Slovenski otroci se lahko pohvalijo, da takrat ko berejo, berejo izjemne knjige. Mladinski pisatelj Peter Svetina je letos uradno eden od najboljših pisateljev za otroke in mladino, saj je med šestimi nominiranci za Andersenovo nagrado. Kako napisati dobro knjigo za otroke, so se pravljice z leti kaj spremenile in ali bodo besede slovenskega pisatelja kmalu doma v otroških sobah po vsem svetu?