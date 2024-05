Slovenski podjetnik leta Franc Jager: Večkrat se vprašam, kaj je to užitek

"Nič ne bo iz tebe." To mu je kot otroku razlagal dedek, s katerim sta si bila še posebej blizu. 70 let kasneje pa je postal podjetnik leta. "Veliko srečo imamo, da je pred nami zapisana slovenska zgodba ameriških sanj. Dokazuje, da se lahko s trdim delom praktično iz ničesar ustvari uspešno podjetniško zgodbo," je dejal eden od preteklih dobitnikov nagrade Jure Knez .

Manj kreditov pa je pomenilo tudi več potrpljenja. Začetek v lokalni prodajalni, nato pa 16 let dela na črpalki. A ves čas z odprtimi očmi za nove priložnosti. "Vedno je iskal nove poti, nikoli ni zastal, kar dokazuje tudi zdaj z vsemi novimi projekti," je dodal Knez.

Ob zavedanju, da je največja vrednota ljudi čas, filozofija njegove trgovine ni bila v prodaji blaga, temveč skrajšanju časa nakupovanja. Stranke so v svoji vaški trgovini lahko našle vse na enem mestu. Od oblačil do hrane, od bele tehnike do gradbenega materiala. Vožnja v mesto ni bila več potrebna.

A ne le z gradnjo imperija, Franc Jager kolege podjetnike navdušuje tudi s predajo štafetne palice svojim sinovom. "Ta njegova uspešnost pri prehodu generacij, da je sinovom predal to strast, to delavnost, da zdaj nadaljujejo njegovo poslanstvo, da so podjetje spravili na še višji nivo ... mislim, da jih tudi zaradi tega Franci globoko spoštuje," še meni Knez.

Ustvaril novo podjetje, kupil hotel

Po 15 letih so skoraj podeseterili vrednost podjetja iz dobrih 14 na 136 milijonov evrov. Podjetnik leta pa se kljub temu še ni predal počitku. Kaj počne pri svojih 80 letih? No, zagotovo ne miruje v penziji, kot pravi pa še vedno uživa. "Večkrat se vprašam, kaj je to užitek. Sedenje pri miru, mi ne prinaša užitka, prav tako mi ga ne prinaša pijača. Zdi pa se mi, da me, ko ustvarjam, nekaj polni. Da je to tisti pravi užitek," je dejal v oddaji 24UR ZVEČER dobitnik nagrade podjetnik leta 2024.