Slovenski podjetnik leta Mark Pleško

Kdo je slovenski podjetnik oziroma podjetnica leta? Laskavo priznanje, ki ga kot navdih in vzor drugim slovenskim podjetnikom podeljuje Kongres podjetništva, je pred dvema urama prejel Mark Pleško, soustanovitelj in direktor podjetja Cosylab, enega najvplivnejših tehnoloških podjetij v Sloveniji. Kaj razvijajo, zakaj ostajajo v Sloveniji in kako vidi razvoj države v prihodnjih letih?