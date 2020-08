Po naselju vozil 160 km na uro in posnetek objavil na TikTok

Glede na table, vidne v videoposnetku, sklepamo, da se je oseba vozila po Domžalah oziroma okolici Domžal. Iz posnetka je torej razvidno, da se posameznik vozi po naselju, kjer velja omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro.

Kljub temu voznik avtomobila na posnetku krepko pohodi plin, števec pa se dvigne vse do 160 kilometrov na uro, kar pomeni, da je hitrost prekoračil za kar 110 kilometrov na uro oziroma 220 odstotkov.

Globa v višini 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Posameznika, ki dovoljeno hitrost prekorači v naselju in to za več kot 50 kilometrov na uro, čaka globa v višini 1.200 evrov, 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja.

Iz policije sporočajo, da o agresivni vožnji voznika do sedaj še niso bili obveščeni, a da bodo objavljene posnetke preverili in v primeru, da bodo ugotovljeni elementi prekrškov tudi ukrepali skladno z zakonom.

