Slovenski policisti ob meji z Italijo dobili ogrevane zabojnike

Slovenski policisti na mejnih prehodih z Italijo ne bodo več zmrzovali na prostem. Sodu so izbile dno razmere pred dvema tednoma, ko je večji del Slovenije zajelo sneženje s temperaturami pod ničlo in močnim vetrom. Policisti pa so na mrazu pod improviziranim nadstreškom, ki ni nudil primerne zaščite, opravljali mejne kontrole. A vodstvo policije je obljube držalo, na mejne prehode so že postavili ogrevane zabojnike, ki policistom omogočajo normalne pogoje dela.