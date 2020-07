Slovenski potniki začeli odhajati na dopust v Grčijo, povpraševanje raste

Kot je ob današnjem prvem poletu potnikov na Zakintos na Brniku povedal predsednik uprave turistične agencije Palma Matej Knaus , je bilo danes letalo skoraj polno, prav tako kot so bili skoraj polni že ostali štirje leti, s katerimi so ta konec tedna povezali Slovenijo z grškimi otoki. Prvič to poletje so leteli v Grčijo v petek in trenutno je na grških otokih že več kot 1000 Slovencev.

"Povpraševanje po dopustovanju v Grčiji je nekako v okviru pričakovanega, to je nekje na 30 do 40 odstotkov preteklega leta," je dejal Knaus in pojasnil, da je približno polovica potnikov takšnih, ki so počitnice rezervirali že pred pandemijo covida-19, narašča pa tudi število tistih, ki se v zadnjem trenutku odločajo za dopustovanje v Grčiji.

V drugi polovici leta imajo načrtovanih okoli 200 poletov. V okviru konzorcija turističnih agencij pa nameravajo z letalom, ki je bazirano na brniškem letališču, zagotavljati povezljivost Slovenije še naprej - ne le v poletnem času, temveč tudi pozimi - in s tem nadomestiti čarterske polete, ki jih je v preteklosti večinoma opravljala Adria Airways.

Že 25. junija so začeli leteti v Dubrovnik, v avgustu pa bodo ob primerni epidemiološki sliki dodali še polete v Turčijo in Egipt. Prav tako računajo, da bodo z letalom jeseni omogočili različna potovanja, denimo v Jordanijo, Gruzijo, Maroko in na evropske destinacije. "Verjamemo, da bomo čim prej vrnili vse naše destinacije, na katere so naši gostje v preteklosti z veseljem potovali," je poudaril Knaus.

Povpraševanje raste

Zagotovil je, da se glede potovanj in turističnih ponudb odločajo na podlagi varnosti, ki je njihova prva prioriteta. Grčija je z vsemi ukrepi in organiziranim pristopom letos postala praktično destinacija številka ena. Povpraševanje pa tudi po pozitivnih izkušnjah prvih gostov raste, je povedal Miha Širca iz turistične agencije Kompas.

Ljudje imajo glede letovanj sicer kar nekaj vprašanj. Kot je zagotovil Jože Režonja iz agencije Relax, pa potnike natančno seznanijo z vsemi postopki in protokoli. Tako morajo na letališčih razkužiti roke in nositi maske, ki so obvezne tudi na letalih, ki so sicer za razliko od avtobusov lahko polno zasedena.

"Naši partnerji na destinacijah skrbijo za varnost, varnostni standardi v državah, kamor naše potnike vozimo, so na visoki ravni. Želimo predvsem to, da se potniki počutijo varno in brezskrbno na svojih počitnicah," je poudaril Režonja in dodal, da je grška vlada ubrala pravo pot pri vseh ukrepih in protokolih za zagotavljanje varnosti.

Grčija krije stroške v primeru okužbe

Ob prihodu v Grčijo nekatere potnike naključno testirajo na morebitno okužbo z novim koronovirusom. Takšen potnik mora potem tisti dan počakati na rezultate v hotelu. Zaenkrat glede tega niso imeli nobenih težav. Če bi se slučajno zgodilo, da bi bil kakšen potnik na test pozitiven, pa bi ga premestili v bolnišnico ali poseben covid hotel, ki je na vsaki destinaciji, pri čemer stroške krije Grčija.

Čarterskih letov so veseli tudi v Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Kot je povedal poslovodni direktorZmago Skobir, je vsakršen promet, ki se vrača v teh negotovih časih za letališče, več kot dobrodošel. Ocenil je, da je projekt vzpostavitve čarterskih letov v konzorciju lep zgled povezovanja in ponudbe celotnega paketa, kar pričakujejo, da se bo vzpostavilo tudi za tujski turizem.

Trenutno imajo na letališču le malo potnikov, povezanih s turizmom. Letalske povezave se sicer ponovno vzpostavljajo, vendar je zasedenost letal dokaj slaba. Tako na letališču letos pričakujejo le 30 odstotkov načrtovanega prometa.

Zaradi tega je Fraport Slovenija primoran tudi zmanjšati število zaposlenih. Ob upoštevanju predlogov sveta delavcev bodo sicer odpustili nekoliko manj zaposlenih, kot je bilo predvideno. Namesto za 120 naj bi število delovnih mest zmanjšali za okoli 100.