Slovenski potrošniki med najmanj osveščenimi v Evropi

Milijone vsako leto zapravi Evropska unija za to, da bi potrošniki vedeli, kakšne so njihove pravice in da jih trgovci ne bi vozili žejne čez vodo. V Sloveniji je več agencij, inštitucij, ki bi morale skrbeti za osveščenost potrošnikov, pa smo skoraj najslabše obveščeni v vsej Evropi.

Redko kdo ve, da vam je trgovec brez vprašanja dolžan vrniti denar za kupljeno, če ste si v roku 14 dni premislili, ali pa vam izdelek ne ustreza. Vsak izdelek bi moral imeti dvoletno garancijo, pa nas zavajajo s samo enoletno. Da bi svoje pravice potrošniki vendarle bolje spoznali, je Evropska komisija Sloveniji - in še devetim drugim državam, - namenila 5 milijonov evrov. Koliko bruseljskih tisočakov bo prejela Slovenija in predvsem, kdo bo z njimi razpolagal, pa je kljub začetku kampanje še popolna neznanka. "Celotne slike vam v tem trenutku ne morem dati," je dejal Zoran Stančič s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Petkovo dopoldne v Hiši Evropske unije. Za mizo Agencija Odmev, slovenski predstavnik Evropske komisije in direktorica Zveze potrošnikov. Vsi z jasnim sporočilom: slovenski kupci ne uveljavljamo pravic, ki nam pripadajo.



Precej manj jasno je bilo v nadaljevanju. Po besedah Agencije Odmev, ki mimogrede ni želela razkriti, koliko davkoplačevalskega denarja bo prejela za kampanjo, za strokovnost projekta skrbi Zveza potrošnikov Slovenije, ki pa o tem očitno še ni bila seznanjena. A najprej k pravicam kupcev. "Problem predvsem nastane pri izvrševanju evropske zakonodaje, ki se ne ukvarja s samim izvrševanjem, ampak določa pravico. Potem pa more država zagotoviti, da je to mogoče tudi uveljavljati," je povedal Matjaž Jakin z Zveze potrošnikov Slovenije. "Zelo pomembno je, da se potrošniki zavedamo pravic, ki jih imamo. Če primerjamo EU z drugimi državami, smo dejansko neko območje, kjer so naše pravice med najbolj zaščitenimi na svetu," pa je povedal Stančič. V Sloveniji je več agencij, inštitucij, ki bi morale skrbeti za osveščenost potrošnikov, pa smo skoraj najslabše obveščeni v vsej Evropi. FOTO: POP TV



Dobro zaščitene vsaj na papirju. V praksi pa imamo Slovenci kar nekaj težav. Tuje so nam zlasti tri pravice. Potrošniki se ne zavedajo, da obstaja tako garancija, kot tudi stvarna napaka. Oba varujeta potrošnika, če je z blagom kaj narobe, ali če nima dogovorjenihi lastnosti. "Da lahko v določenem času, torej dva tedna po nakupu, vrnemo izdelek v trgovino, bodisi spletno ali kakršnokoli trgovino, brez kakršnegakoli razloga," je še dejal Stančič. In še, - da imamo pravico do ugovora, v kolikor nas je, denimo, turistična agencija nastanila v slabši hotel, kot smo ga plačali. V primeru sporov znotraj Slovenije se kupci lahko obrnejo na Zvezo potrošnikov, a pozor, za nasvet boste morali poseči v denarnico. Kar se tiče evropskih podjetij, mi napotujemo potrošnike na Evropski potrošniški center, ki se ukvarja s tem, pove Jakin. A predstavnikov Evropskega potrošniškega centra na današnjo tiskovno konferenco ni povabil nihče. Čeprav bi, glede na vsebino, projekt morali voditi prav oni, pa še brezplačni so. Se torej sploh še lahko čudimo, da so slovenski kupci med najmanj obveščenimi v Evropi?