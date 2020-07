Slovenski predstavnik v Evropskem javnem tožilstvu je Jaka Brezigar

Brezigar je bil imenovan na podlagi razpisa Ministrstva za pravosodje RS in nadaljnjega ožjega izbora treh kandidatov, ki ga je opravil Državnotožilski svet. Oceno kandidatov je nato na temelju življenjepisov in pogovorov s kandidati oblikovala posebna izbirna komisija mednarodnih pravnih strokovnjakov. Na podlagi njihovega mnenja je Svet EU danes imenoval posamezne evropske tožilce.

Slovenska vlada je lani v Bruselj poslala seznam treh kandidatov za položaj evropskega tožilca iz Slovenije. Poleg Brezigarja sta bili na njem še tožilki Tanja Frank Eler in Marjana Grašič. Oceno kandidatov je nato na podlagi življenjepisov in pogovorov s kandidati oblikovala posebna izbirna komisija, zdaj pa je Svet EU na podlagi tega mnenja imenoval evropskega tožilca.

V času dela na specializiranem tožilstvu se je 41-letnik specializiral za pregon kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete, pred tem pa kot državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani za pregon kaznivih dejanj davčne zatajitve. V zvezi s tem se je redno udeleževal dodatnih izobraževanj, na nekaterih je sodeloval tudi z lastnimi aktivnimi prispevki, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva. Kot državni tožilec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani je dve leti opravljal funkcijo namestnika vodje Oddelka za gospodarski kriminal. Doslej je obravnaval več kazenskopravno pomembnih, zahtevnih in odmevnih primerov. Razen tega ima pomembne izkušnje s področja mednarodnega sodelovanja na kazenskopravnem področju, še navajajo na tožilstvu.

Okrožni državni tožilec Brezigar je zaposlen na Specializiranem državnem tožilstvu RS (SDT), kjer je razporejen na Gospodarsko korupcijski oddelek. Tožilsko funkcijo opravlja od leta 2010, od tega zadnjih šest let na SDT. Kot so v sporočilu za medije zapisali na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, se ukvarja s pregonom najzahtevnejših oblik gospodarskega kriminala in korupcijskih kaznivih dejanj.

Svet EU je izbral še tožilce iz 21 drugih držav članic unije, ki sodelujejo pri EJT. Večina, tudi Brezigar, je bila imenovana za neobnovljiv šestletni mandat, ki ga lahko svet, v katerem so predstavniki držav članic, podaljša za največ tri leta. Kot del prehodnih pravil za prvi mandat po vzpostavitvi tožilstva so bili tožilci iz osmih članic imenovani samo za tri leta. Te države so izžrebali.

Evropsko javno tožilstvo (EJT), ki je je bilo ustanovljeno 12. oktobra 2017 z Uredbo EU, bo prvo nadnacionalno javno tožilstvo, pristojno za preiskave in pregone kaznivih dejanj, ki vplivajo na finančne interese Unije. V okviru svojih pristojnosti se bo osredotočalo na goljufije, korupcijska kazniva dejanja, pranje denarja in druga kazniva dejanja, ki so opredeljena v Direktivi EU 2017/1371 in ogrožajo evropsko gospodarstvo. EJT lahko preiskuje vse vrste goljufij, kot so goljufije v škodo regionalnih skladov, skladov skupne kmetijske politike, goljufije na področju DDV višje od 10 milijonov evrov, ter zlorabe postopkov za oddajo javnih naročil. Države članice EU zaradi čezmejnih goljufij izgubijo na letni ravni več kot 50 milijard evrov prihodkov iz DDV, nepravilno porabljenih je več sto milijonov evrov strukturnih sredstev. EJT ima poleg tega možnost preiskovanja in pregona vseh drugih nezakonitih dejavnosti, ki so povezane s kaznivimi dejanji, ki škodujejo finančnim interesom EU, če gre pri teh dejanjih z vidika sankcij za lažjo obliko kot pri kaznivem dejanju, ki škoduje interesom EU. Če je teža pomožnega kaznivega dejanja večja, bo zanje še vedno pristojno nacionalno tožilstvo.

Pomembna prednost EJT, ki združuje izkušnje in znanje visoko specializiranih strokovnjakov je izvajanje čezmejnih preiskav na ozemlju sodelujočih članic, pri čemer lahko z drugimi subjekti EU in nacionalnimi organi deli in navzkrižno preverja informacije v povezavi s čezmejnimi primeri. Obtožnice bo EJT lahko vložilo pri nacionalnih sodiščih.

Pomembna prvina EJT je neodvisnost tožilcev; od trenutka, ko so imenovani, so evropski glavni tožilec in vsi drugi tožilci zaščiteni pred političnimi in drugimi vplivi na evropski ali nacionalni ravni. Čeprav je EJT povsem neodvisno, še vedno odgovarja Evropskemu Parlamentu, Svetu in Komisiji glede svojih splošnih dejavnost, ne da bi s tem kakorkoli posegalo v zaupnost v zvezi s posameznimi konkretnimi zadevami.