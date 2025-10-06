Svetli način
Slovenija

Slovenski prototip vzgojenega mesa bi lahko okusili že konec leta

Ajdovščina, 06. 10. 2025 19.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
31

Kako daleč od realnosti pa je, da bi lahko v trgovinah kupili v laboratoriju vzgojeno meso? V Evropi pristojna agencija za hrano to meso za zdaj še vedno opredeljuje kot nedovoljeno novo živilo, tako imenovano celično kmetijstvo pa je še v povojih. V Ajdovščini so lani začeli s prvimi raziskavami na tem področju, prvi prototip vzgojenega mesa pa bi lahko v podjetju okusili že konec leta.

Pred 12 leti so Nizozemci predstavili prvo govejo pleskavico, narejeno v laboratoriju. Evropska agencija za varnost hrane takim živilom sicer še ni prižgala zelene luči, a raziskave se na tem področju nadaljujejo tudi v Ajdovščini.

"Delamo na lastnih celičnih linijah in na celičnem mediju, tako da poskušamo predvsem narediti, da bi bil celični medij brez antibiotikov, brez nekih dodatnih živalskih proizvodov, čim cenejši in da celice čim bolj rastejo v tem celičnem mediju. Konec tega leta ali v začetku prihodnjega bi predstavili našim investitorjem prve laboratorijske prototipe," pravi direktorica podjetja Tech4Meat Katja Križman. "Nismo še tako daleč, da bi bil to zares proces, ki poteka v nekem večjem obsegu. Kako točno poteka, pa je tudi odvisno od tega, kakšni so končni produkti, ki jih želimo narediti," pojasni raziskovalec na Medicinski fakulteti Maribor Boštjan Vihar.

"To so lahko maščobne celice, lahko so beljakovine, celice vezivnega tkiva, tako da se te celice zaenkrat še gojijo posebej. In ne potrebujejo enako dolgo, je pa ponavadi nekaj tednov, da se te celice namnožijo, da lahko to potem poberemo ven, požanjemo in naredimo kot neke vrste mleto meso," še pojasni Križman. "Je pa zagotovo ideja narediti neke bolj strukturirane izdelke, kot so recimo zrezki, ribji fileji ali kaj takega," dodaja Vihar.

Običajnega kmetijstva novi načini zagotovo ne bodo izpodrinili, meni Vihar, ki v Mariboru v okviru projekta raziskuje tehnične, zdravstvene in druge vplive celičnega kmetijstva in dodaja: "Bodo morali biti taki izdelki vsekakor tudi označeni, torej se bo lahko potem sam kupec odločil, ali si želi to kupiti ali ne." "Poskušamo vključiti različne živilske tokove v naš proces, kar pomeni, da bo posledično manj teh živilskih tokov, proizvodnja pa bo bolj trajnostna," pa zaključi Križman.

Takšno meso lahko že pet let okušate v Singapurju, od lanskega leta tudi v Hongkongu. Odobreno je sicer tudi v Ameriki, a za prosto prodajo še ni na voljo.

meso vzgojeno meso laboratorij evropska agencija za varnost hrane
