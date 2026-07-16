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Slovenija

Slovenski raziskovalci kot prvi na svetu dokazali nov način zdravljenja

Ljubljana, 16. 07. 2026 13.53 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
STA M.S.
Ekipa raziskovalcev

Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni, namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljnje raziskave.

S tem dosežkom, ki je objavljen v eni najuglednejših medicinskih revij New England Journal of Medicine, po besedah generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marka Juga potrjujejo, da so "ne samo v stiku z vrhom svetovnega zdravstva, temveč ustvarjamo vrh svetovnega zdravstva in prihodnost zdravljenja imunoloških bolezni".

Predstojnik omenjenega kliničnega oddelka in vodja klinične raziskave Tadej Avčin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da avtoimunske bolezni ponavadi zdravijo z različnimi zdravili, ki zavirajo imunski sistem. "Ampak v osnovi vsa ta zdravila zavirajo prekomerno aktiviran imunski sistem. Mi smo pa prvi na svetu, ki smo pokazali drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožilec tega imunskega odziva," je povedal.

Raziskovalci so z novim biološkim zdravilom - rekombinantnim encimom DNASE1L3 - uspešno zdravili bolnika s prirojenim sistemskim lupusom eritematozusom zaradi pomanjkanja encima DNASE1L3. Kot je pojasnila Maruša Debeljak s kliničnega inštituta za specialno laboratorijsko diagnostiko pediatrične klinike, so zdravniki pri bolniku že leta 2019 z genetskim testiranjem odkrili redko mutacijo, zaradi katere organizem ne tvori tega encima. Prav ta ugotovitev je omogočila vključitev bolnika v mednarodni program razvoja novega zdravila in na podlagi presoje skupine evropskih in ameriških strokovnjakov je bil izbran kot prvi bolnik na svetu za zdravljenje s to terapijo.

Pediatrična klinika v Ljubljani
Pediatrična klinika v Ljubljani
FOTO: Aljoša Kravanja

Ker zdravilo še nima dovoljenja za promet, ga je bolnik prejel po mehanizmu t. i. sočutne uporabe za posameznega bolnika. Odobrena je bila samo za tega pacienta, ki ima eno najbolj agresivnih oblik bolezni. "Zdravljen je bil z vsemi zdravili, ki jih poznamo in zavirajo imunski sistem, tudi z vsemi sodobnimi biološkimi zdravili, a brez učinka, da bi povsem umirili njegovo klinično stanje. Zato smo prišli v stik z biotehnološkim podjetjem, ki razvija že vrsto let ta encim," je pojasnil Avčin.

Učinek presenetil vse

"Učinek tega zdravila je tudi nas presenetil, ker je praktično po šestih urah bil ta bolnik prvič, odkar ga poznam, brez kožnega izpuščaja, vnetje na očeh je izzvenelo, artritis je izzvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci," je povedal.

Sočasno se je povečala tudi razgradnja nevtrofilnih zunajceličnih pasti (NET), kar je potrdilo pričakovani način delovanja zdravila. To je po Avčinovih besedah "prvi dokaz na svetu, da z razgradnjo NET lahko zdravimo avtoimunsko bolezen". "To odpira povsem nov spekter možnosti zdravljenja zelo različnih avtoimunskih bolezni, mogoče tudi drugih stanj. Sam koncept oz. pristop, da odstranjevanje sprožilca lahko umiri klinično sliko avtoimunske bolezni, pa je praktično novica na svetovni ravni in zato je bila tudi prepoznana v eni najuglednejših revij s področja klinične medicine," je povedal.

Zahteven postopek

Pridobitev zdravila je zahtevala obsežen regulatorni postopek ter usklajevanje med raziskovalci, lekarno UKC Ljubljana, proizvajalcem in Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke. Po dostavi so zdravilo pripravili in aplicirali na kliničnem oddelku za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo ob doslednem upoštevanju časovnih in strokovnih zahtev.

Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo po napovedih sledile klinične raziskave na večjem številu bolnikov. Potekale bodo v dveh drugih univerzitetnih bolnišnicah in pri dveh različnih avtoimunskih boleznih.

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KOMENTARJI17

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anko46
16. 07. 2026 14.55
Čestitke zdravnikom. Taki si zaslužijo plače, ne pa lenuhi, ki samo izčrpavajo in jokajo
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+2
2 0
Bbcc12
16. 07. 2026 15.00
Res je. Ne pa dvoživkarji, ki samo plenijo.
Odgovori
0 0
Lepo to
16. 07. 2026 14.52
Bravo ekipa👍 to je to. Prvič odkar sem zbolel, slišim "zdravljenje vzroka, ne simptomov"👍 hvala vam.
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+1
1 0
rok1211
16. 07. 2026 14.51
Kapo dol!!
Odgovori
+2
2 0
testosteron
16. 07. 2026 14.41
Tako bi moralo biti pri vseh boleznih - poiskati sprožilce bolezni in ne samo zdraviti simptomov. Ampak potem farmacija ne bi imela več takšnih profitov , ker le bolan človek je za njih idealen.
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+8
8 0
ImamLastnoMnenje
16. 07. 2026 14.38
A so do teh svetovno pomembnih odkritij prišli v zasebnih zdravstvenih ustanovah? So jih mogoče vsaj financirala zasebna podjetja? A da ne? In potem bi se zasebne ambulante rade primerjale z javnimi zdravstvenimi ustanovami in znanstvenimi dosežki, do katerih se dokopljejo raziskovalci v javnih zdravstvenih ustanovah? Ne morejo se in se nikoli ne bodo mogle, želijo pa seveda zelo obilo pobirat denar iz javne zdravstvene blagajne...!
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-3
1 4
pepe007
16. 07. 2026 14.47
Če prav razumem, je zdravilo v resnici naredili biotehnološko podjetje, ki je verjetno kar zasebno :). V javni sektor se pač siplje denar in ni nujno, da ima vsaka stvar neko ekonomsko logiko. Zato lahko raziskovalci delujejo. Večina raziskav pač ne da nikakršnega uporabnega rezultata. Poznam človeka, ki ga že kako leto plačujemo in ga še nekaj let bomo, da proučuje, koliko vode v obdobju vsrka eno drevo. Zanimivo, težko pa bo to v naslednjem desetletju ali dveh vrnilo strošek njegove plače in potrebnih aparatur.
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+1
1 0
luna.3
16. 07. 2026 14.36
Čestitke, kapo dol, imamo izvrstne strokovnjake na zdravstvenem področju.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
16. 07. 2026 14.17
Bravo Slovenija. Vlaganje se izplača.
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+2
3 1
zdravkob
16. 07. 2026 14.15
Predvsem regulatorni postopek je pomemben izum pri zdravljenju. Da so sodelovali različni organi od Lekarne do agencije za zdravila je vrhunec evropske inovativnosti. Ursula bo čisto preč. Zdravniki in znanstveniki so drugotnega pomena, pojma nimajo.
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+1
2 1
Noleani
16. 07. 2026 14.11
Lahko rečem samo wow in kapo dol. To bi potencialno lahko pomagalo vec sto miljonom, ki imajo zake ali drugacne avtoimune bolezni od alergij, do multiple skleroze, revmatoidnega artritisa in drugih revmatskih obolenj. To je pa je ena boljših novic v zadnjih letih kar se avtoimuncev tiče.
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+7
7 0
SpamEx
16. 07. 2026 14.09
Čestitke🥇
Odgovori
+5
5 0
Bbcc12
16. 07. 2026 13.59
In to so ugotovili v javnem zdravstvu.
Odgovori
+1
2 1
Teleport
16. 07. 2026 14.36
Paraziti po golobovo
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
16. 07. 2026 14.40
Teleport ne zavajaj
Odgovori
0 0
Bbcc12
16. 07. 2026 14.44
Ne dvoživkarji so paraziti po Golobovo. Velika razlika.
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0 0
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