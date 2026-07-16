Slovenski raziskovalci kot prvi na svetu dokazali nov način zdravljenja

S tem dosežkom, ki je objavljen v eni najuglednejših medicinskih revij New England Journal of Medicine, po besedah generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Marka Juga potrjujejo, da so "ne samo v stiku z vrhom svetovnega zdravstva, temveč ustvarjamo vrh svetovnega zdravstva in prihodnost zdravljenja imunoloških bolezni".

Predstojnik omenjenega kliničnega oddelka in vodja klinične raziskave Tadej Avčin je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da avtoimunske bolezni ponavadi zdravijo z različnimi zdravili, ki zavirajo imunski sistem. "Ampak v osnovi vsa ta zdravila zavirajo prekomerno aktiviran imunski sistem. Mi smo pa prvi na svetu, ki smo pokazali drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožilec tega imunskega odziva," je povedal.

Raziskovalci so z novim biološkim zdravilom - rekombinantnim encimom DNASE1L3 - uspešno zdravili bolnika s prirojenim sistemskim lupusom eritematozusom zaradi pomanjkanja encima DNASE1L3. Kot je pojasnila Maruša Debeljak s kliničnega inštituta za specialno laboratorijsko diagnostiko pediatrične klinike, so zdravniki pri bolniku že leta 2019 z genetskim testiranjem odkrili redko mutacijo, zaradi katere organizem ne tvori tega encima. Prav ta ugotovitev je omogočila vključitev bolnika v mednarodni program razvoja novega zdravila in na podlagi presoje skupine evropskih in ameriških strokovnjakov je bil izbran kot prvi bolnik na svetu za zdravljenje s to terapijo.