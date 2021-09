Hawlina: Z novimi zdravili lahko uspešno podaljšujemo preživetje

Izjemen dosežek za slovensko zdravstvo: slovenski raziskovalci so predstavili prvo inovativno zdravilo, razvito pri nas, to je celično zdravilo za zdravljenje naprednega raka prostate. Gre za prvo tovrstno zdravilo na svetu. V Sloveniji za to boleznijo zboli kar 1400 bolnikov letno, rak prostate je zato najpogostejši rak pri moških. "To je novo upanje za paciente, izboljšanje njihove kvalitete življenja in podaljšanje preživetja," pravijo strokovnjaki.

V raziskavo je bilo vključenih 22 bolnikov, raziskovati so začeli leta 2013, zaključili 2015, na rezultate pa čakali do leta 2020. Pacienti pa so morali zadostiti določenim kriterijem. "Na kastracijo odporna oblika raka na prostati, morali so biti relativno zdravi, torej srčna ledvična in jetrna funkcija je morala biti normalna," pove Simon Hawlina s kliničnega oddelka za urologijo na UKC Ljubljana.

Želeli so dokazati, da je zdravilo varno in da ne vpliva na poslabšanje kvalitete življenja. "Gre za popolnoma avtologno celično zdravilo, kar pomeni, da je zdravilo pripravljeno iz bolnikovih lastnih celic, zato se sama priprava začne pri bolniku," pojasni Helena H. Chowdhury iz biomedicinskega centra Celica.

"Tako smo vzeli od posameznega bolnika njegove imunske celice, jih združili z rakavimi in na nak način naredili t. i. imunohibridome, ki smo jih implicirali nazaj v bolnika," proces oriše Hawlina. Stranskih učinkov niso zaznali, ugotovili pa so, da je cepivo varno in dokazali, da podaljša preživetje, napredne oblike raka pa ne ozdravi. "Z novimi zdravili, tudi drugimi, ne samo imunoterapijo, lahko uspešno podaljšujemo preživetje. Če so pred 10 leti ti bolniki preživeli nekje 18 do 24 mesecev, se je ta doba podaljšala na 36 mesecev in več," še doda Hawlina.

In tudi Stane Rupnik šest let po zaključeni raziskavi z nasmeškom pove: "Moje zdravje je dobro, nimam nobenih težav od konca sodelovanja."

Za raziskavo terapije so porabili več kot milijon evrov, ocenjujejo pa, da bo cena tega novega zdravila znašala okoli 20 tisoč evrov na bolnika. Zdaj pa upajo in čakajo, da bodo lahko zdravilo uvedli tudi v klinično prakso.