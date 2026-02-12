Naslovnica
Slovenski razvoj v vrhu svetovnega oblikovanja: Weltnorm NO-FRAME okno je nagrajeno z German Design Award 2026

Ljubljana, 12. 02. 2026 00.15 pred 4 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Weltnorm

Podjetje Weltnorm je za svoje inovativno okno NO-FRAME prejelo prestižno mednarodno nagrado German Design Award 2026. Pridobljen naziv zmagovalca v kategoriji Excellent Product Design – Building and Elements potrjuje izjemno oblikovno in tehnično dovršenost okna ter Weltnorm umešča med vodilne ustvarjalce sodobnih arhitekturnih elementov na mednarodni ravni.

German Design Award velja za eno najuglednejših svetovnih priznanj na področju oblikovanja, podeljuje ga German Design Council – nemška institucija za oblikovanje z več kot 70-letno tradicijo. Strokovna žirija je v letu 2026 izbirala najboljše izdelke izmed več kot 3.900 rešitvami iz 57 držav, kar jasno odraža globalni doseg in izjemno visoka merila strokovne selekcije. Podelitev nagrad je potekala 6. februarja 2026 v Frankfurtu v Nemčiji.

Weltnorm

NO-FRAME: Arhitektura brez okvirjev

Weltnorm NO-FRAME okno uvaja nov arhitekturni standard, kjer klasični okenski okvirji izginejo, prostor pa definira zgolj čista, neprekinjena steklena površina, brez motečih izstopajočih kljuk. Gre za okno brez vidnega krila in podboja – tako z zunanje kot notranje strani – kar omogoča popolno zlitje okna z arhitekturo.

Weltnorm

Zasnova predstavlja nov koncept brez vizualnih prekinitev, robov ali izstopajočih detajlov. Okno postane skoraj neviden arhitekturni element, ki prostoru daje občutek odprtosti in povezave zunanjosti z notranjostjo.

Posebna prednost sistema je tudi popolna prilagodljivost notranjemu ambientu. NO-FRAME okno je mogoče na notranji strani v celoti prekriti z ometom in pobarvati v barvo zidu ali obdelati z dekorativno stensko oblogo. Vidna ostane le steklena površina, hkrati pa je omogočeno odpiranje. Z zunanje strani se konstrukcija podboja in krila v celoti integrira v fasado ter tvori videz zgolj steklene površine brez okvirjev.

Weltnorm

Nevidni okvirji, ki se odpirajo

Kljub popolni skritosti konstrukcijskih elementov NO-FRAME okno ohranja vse ključne funkcionalnosti klasičnih oken. Omogoča nagibno odpiranje za prezračevanje ter klasično krilno odpiranje.

Posebnost je kljuka, ki sledi filozofiji nevidnosti – diskretno je integrirana bočno v profil in se izvleče le v trenutku uporabe. Elegantno, prefinjeno in premišljeno do zadnje podrobnosti. NO-FRAME okno s tem arhitektom in oblikovalcem omogoča uresničevanje drznih in dovršenih arhitekturnih vizij brez omejitev, ki jih prinašajo klasični okenski sistemi.

Weltnorm

Mednarodno priznanje letos razvoju iz Maribora

Nagrada German Design Award predstavlja pomembno potrditev lastnega razvoja podjetja Weltnorm, ki že vrsto let deluje kot inovator in proizvajalec tehnično dovršenih okenskih sistemov za sodobno arhitekturo. Podjetje s sedežem v Mariboru vse ključne razvojne faze – od idejne zasnove do prototipov in končne izvedbe – izvaja v lastni režiji.

Razvoj NO-FRAME okna je potekal v tesnem sodelovanju multidisciplinarne ekipe, ki je združevala arhitekturno razumevanje prostora, sodobne oblikovalske smernice, konstrukcijsko znanje, izkušnje iz prakse in energetsko učinkovitost. Rezultat je sistem, ki ne predstavlja zgolj estetske inovacije, temveč celostno arhitekturno rešitev za sodobne stanovanjske, poslovne in javne objekte.

Weltnorm

Razvoj in inovacije naložba v prihodnost

German Design Award prepoznava projekte, ki z oblikovanjem ustvarjajo dodano vrednost in odgovarjajo na izzive sodobnega bivanja. NO-FRAME okno naslavlja ključne trende sodobne arhitekture: ekskluzivnost, oblikovalsko čistost, funkcionalnost, trajnost in povezanost notranjega ter zunanjega prostora.

Mednarodno priznanje potrjuje, da lahko tudi razvoj iz Slovenije aktivno sooblikuje globalne arhitekturne trende in postavlja nove standarde na področju oblikovanja gradbenih elementov v svetu.


Naročnik oglasne vsebine je Weltnorm.

