Slovenski razvoj v vrhu svetovnega oblikovanja: Weltnorm NO-FRAME okno je nagrajeno z German Design Award 2026

German Design Award velja za eno najuglednejših svetovnih priznanj na področju oblikovanja, podeljuje ga German Design Council – nemška institucija za oblikovanje z več kot 70-letno tradicijo. Strokovna žirija je v letu 2026 izbirala najboljše izdelke izmed več kot 3.900 rešitvami iz 57 držav, kar jasno odraža globalni doseg in izjemno visoka merila strokovne selekcije. Podelitev nagrad je potekala 6. februarja 2026 v Frankfurtu v Nemčiji.

NO-FRAME: Arhitektura brez okvirjev

Weltnorm NO-FRAME okno uvaja nov arhitekturni standard, kjer klasični okenski okvirji izginejo, prostor pa definira zgolj čista, neprekinjena steklena površina, brez motečih izstopajočih kljuk. Gre za okno brez vidnega krila in podboja – tako z zunanje kot notranje strani – kar omogoča popolno zlitje okna z arhitekturo.

Zasnova predstavlja nov koncept brez vizualnih prekinitev, robov ali izstopajočih detajlov. Okno postane skoraj neviden arhitekturni element, ki prostoru daje občutek odprtosti in povezave zunanjosti z notranjostjo. Posebna prednost sistema je tudi popolna prilagodljivost notranjemu ambientu. NO-FRAME okno je mogoče na notranji strani v celoti prekriti z ometom in pobarvati v barvo zidu ali obdelati z dekorativno stensko oblogo. Vidna ostane le steklena površina, hkrati pa je omogočeno odpiranje. Z zunanje strani se konstrukcija podboja in krila v celoti integrira v fasado ter tvori videz zgolj steklene površine brez okvirjev.

Nevidni okvirji, ki se odpirajo

Kljub popolni skritosti konstrukcijskih elementov NO-FRAME okno ohranja vse ključne funkcionalnosti klasičnih oken. Omogoča nagibno odpiranje za prezračevanje ter klasično krilno odpiranje. Posebnost je kljuka, ki sledi filozofiji nevidnosti – diskretno je integrirana bočno v profil in se izvleče le v trenutku uporabe. Elegantno, prefinjeno in premišljeno do zadnje podrobnosti. NO-FRAME okno s tem arhitektom in oblikovalcem omogoča uresničevanje drznih in dovršenih arhitekturnih vizij brez omejitev, ki jih prinašajo klasični okenski sistemi.

Mednarodno priznanje letos razvoju iz Maribora

Nagrada German Design Award predstavlja pomembno potrditev lastnega razvoja podjetja Weltnorm , ki že vrsto let deluje kot inovator in proizvajalec tehnično dovršenih okenskih sistemov za sodobno arhitekturo. Podjetje s sedežem v Mariboru vse ključne razvojne faze – od idejne zasnove do prototipov in končne izvedbe – izvaja v lastni režiji. Razvoj NO-FRAME okna je potekal v tesnem sodelovanju multidisciplinarne ekipe, ki je združevala arhitekturno razumevanje prostora, sodobne oblikovalske smernice, konstrukcijsko znanje, izkušnje iz prakse in energetsko učinkovitost. Rezultat je sistem, ki ne predstavlja zgolj estetske inovacije, temveč celostno arhitekturno rešitev za sodobne stanovanjske, poslovne in javne objekte.

Razvoj in inovacije naložba v prihodnost