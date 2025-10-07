Svetli način
Slovenski reševalci z daljšim odzivnim časom od evropskega povprečja

Ljubljana, 07. 10. 2025 16.42 | Posodobljeno pred 2 urama

Rebeka Tomaduz , Špela Bezjak Zrim
V Sloveniji imamo dobro razvit sistem prvih posredovalcev, med katerimi so tudi številni gasilci. Očividci v Sloveniji začnejo s postopki oživljanja v 63-ih odstotkih, kar je več od evropskega povprečja, kaže zadnja študija, a hkrati porabimo veliko več časa kot druge države, da zdravstveno osebje pride do ponesrečenca. Z vsako minuto se možnost preživetja zmanjša za 10 odstotkov, opozarjajo strokovnjaki, zato je poziv k hitremu reagiranju očividcev še toliko bolj na mestu.

posredovalci očividci gasilci zdravstvo reševanje
KOMENTARJI (5)

Lion90
07. 10. 2025 20.53
In opremo tudi!
txoxnxy
07. 10. 2025 20.50
+2
Zato pa gradimo hitre ceste kjer ni prostora za reševalni pas . In za to imamo propadlo politicarko ki ji je narod dal jasno vedeti da v tej državi ni več zaželena, golob ji pa vseeno da eno od najbogatejših resorjev .
Tomy1
07. 10. 2025 20.28
+1
Glede na obstoječo cestno infrastrukturo ( in nesposobnost ministrice), so še dobri, da kam pridejo! Tako da , kapo dol kolikor jih še imamo!!!
ArkaMast
07. 10. 2025 18.59
A to se pa ne bi šli privat? Se ne splača?
patogen
07. 10. 2025 18.57
+3
Eno je, kako vidimo sebe in mislimo o sebi, drugo pa, kako nas vidijo drugi.
