Slovenski reševalci z daljšim odzivnim časom od evropskega povprečja
V Sloveniji imamo dobro razvit sistem prvih posredovalcev, med katerimi so tudi številni gasilci. Očividci v Sloveniji začnejo s postopki oživljanja v 63-ih odstotkih, kar je več od evropskega povprečja, kaže zadnja študija, a hkrati porabimo veliko več časa kot druge države, da zdravstveno osebje pride do ponesrečenca. Z vsako minuto se možnost preživetja zmanjša za 10 odstotkov, opozarjajo strokovnjaki, zato je poziv k hitremu reagiranju očividcev še toliko bolj na mestu.
