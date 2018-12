Slovenski ribiči hrvaškim namerno uničujejo mreže?

V Piranskem zalivu je tik pred novim letom spet napeto. Leto in pol po arbitražni razsodbi prihaja do novih incidentov, tokrat med ribiči z obeh strani meje. Hrvaški obtožujejo slovenske, da jim ti namerno uničujejo stoječe mreže - naši pa odgovarjajo, da se prav nič ne dogaja nalašč, ampak da v temi in megli mrež ne vidijo, sploh pa, da so postavljene v koridorju, kjer jih ne bi smelo biti.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:18 Iz 24UR: Poškodovane mreže 01:18 Iz 24UR: Kaj pravijo policisti na slovensko-hrvaški spor ribičev?