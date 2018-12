Slovenskim ribičem se je nasmehnila sreča: ulovili skoraj dve toni rib

Slovenski ribiči so v organiziranem izlovu v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu, kjer lahko lovijo zgolj skupinsko, na kopno privlekli skoraj dve toni rib. Čeprav so lovili preko sredinske črte Piranskega zaliva, jih hrvaški policisti niso ovirali pri delu. Upajo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje, saj je bil to le prvi od desetih dovoljenih izlovov.

