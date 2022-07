Vrh Katoliške cerkve o odločitvi Ustavnega sodišča: 'Hočejo nov družbeni red'

Dober teden po prelomni ustavni presoji glede mavričnih družin je premier Robert Golob obiskal Plečnikovo palačo in se srečal z Matejem Accettom, predsednikom Ustavnega sodišča. Ne gre za podrejanje sodne veje oblasti izvršilni, je poudaril šef vlade. "Tokrat je bilo ravno obratno. Mi smo bili tiho in oni so govorili. Zelo pomembno je, da imamo dialog z vsemi inštitucijami. V ponedeljek sem se med drugim sestal tudi z guvernerjem Banke Slovenije," je povedal Golob.

O konkretnih primerih pred Ustavnim sodiščem nista smela govoriti. Je pa nad odločitvijo o bolj liberalnem priznavanju družine razočaran vrh slovenske Katoliške cerkve, ki meni, da to ustvarja zmedo pri oblikovanju identitete otrok, ki bodo posvojeni v istospolne skupnosti. "Če je nekdo gej in išče Boga ter ima dober namen, kdo sem jaz, da bi mu sodil?" je sicer znamenita teza poglavarja Cerkve papeža Frančiška, a domači škofje vernike pozivajo, naj se še naprej zavzemajo za varovanje tradicionalnega zakona med moškim in žensko.

Podobno meni tudi prvak krščanskih demokratov, ki je na Facebooku potrdil, kar se je v političnem zakulisju že dolgo šušljalo. "Ali imam prijatelje, ki so geji? Imam in so odlični ljudje. Ali so člani stranke NSi tudi geji in lezbijke? Prav gotovo in so dobrodošli. Menimo, da mora država tradicionalni družini kot skupnosti moža in žene zagotoviti posebno mesto in poseben status," se je glasil zapis Mateja Tonina na Facebooku.