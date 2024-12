Po 20 letih dočakali bel božič, verniki po večerji množično na polnočnice

Pred nami je večer, ki se pred enim največjih krščanskih praznikov, rojstvom Jezusa Kristusa, tradicionalno praznuje v krogu družine – z okraševanjem božičnega drevesa, s postavljanjem jaslic. Verniki na sveti večer blagoslovijo tudi svoje domove.

Po vsej državi bodo potekala bogoslužja. V imenu slovenskih škofov pa je božično poslanico podal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

"Pretresljivo. Bog stoji pred vrati in čaka, da mu bomo odprli, da nas bo mogel obdariti s seboj, mi pa potegnemo zapahe, da bi se zavarovali pred Bogom, pred lučjo, pred odrešenjem," je v božični poslanici dejal Zore.

Zaželel si je, da v letošnji božič s posebno močjo zadonijo besede povabila papeža Janeza Pavla II.: "Ne bojte se! Odprite, na stežaj odprite vrata Kristusu!"

Vse odgovorne za različna področja življenja je poklical, da sledijo luči, ki vsakemu človeku daje nedotakljivo dostojanstvo. "Kličem politikom, odprite se luči, ki vas bo odprla za resničnost človeka in za njegove potrebe. Kličem vsem članom Cerkve, odprite se luči, da boste spoznali, kaj pomeni biti Cerkev. Kličem vsem ljudem dobre volje, odprite se luči, da boste spoznali, kako nekaj velikega je, da smo med seboj bratje in sestre," je orisal v poslanici.

Čisto vsem brez razlike je voščil blagoslovljen božič. V novem letu pa je vsem zaželel veliko pripravljenosti, da bi hodili, delali in živeli v svetlobi Luči, ki je prišla na svet, da bi razsvetlila vsakega človeka. "Blagoslovljen božič, dragi dobri ljudje," je poslanico zaključil Zore.

Evangeličanski škof: Molimo, da božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika

Evangeličanski škof Leon Novak pa je v poslanici ob božiču pozval k molitvi, da božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika, da bo ljubezen delovala namesto sovraštva, pravičnost namesto nepravičnosti in mir namesto vojne. Prepričan je, da so to vrednote, ki jih svet in človeštvo trenutno najbolj potrebujeta.

Novak je opomnil, da je tema v Svetem pismu sinonim za sovraštvo, greh, nepravičnost in nasilje. "Delovanje sina človekovega postopoma razsvetljuje naše temine, vse dokler ne postanemo odsev njegove svetlobe, njegove luči, kar blagodejno vpliva na naše duhovno stanje in počutje. Božja luč Kristus je izvir veselja, znamenja ljubezni, miru in solidarnosti, ki ožarja. Odprimo vrata našega srca in naših domov za vstop božje luči oziroma njegove ljubezni," je pozval v poslanici.

Dodal je, da srčen božični pozdrav velja vsem nezaželenim in izobčenim, vsem tujcem, oslabelim, bolnim in osamljenim, vsem družinam v ljubečih in v nemirnih odnosih.

V imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji je zdrav, miren ter ljubezni poln Božič zaželel tudi vsem pripadnikom binkoštne, baptistične, reformirane, rimskokatoliške in pravoslavne cerkve ter pozdravil pripadnike judovske in muslimanske skupnosti. "Gospodova ljubezen in njegov mir naj bosta vedno za nami," je voščilo zaključil Novak.