Slovenski smučarski skoki imajo novega generalnega sponzorja

Naravna nadgradnja dolgoletnega sodelovanja

Inotherm posamezne smučarske skakalce podpira že več kot 15 let, letos pa so se odločili narediti korak naprej in širše podpreti panogo, ki stoji za vrhunskimi športniki. "Odločitev za generalno sponzorstvo ni nekaj, kar se je zgodilo čez noč. Je naravna nadgradnja dolgoletnega sodelovanja in hkrati pomemben korak za Inotherm. V smučarskih skokih prepoznavamo vrednote, ki so blizu tudi nam – pogum, natančnost, vztrajnost, nenehen razvoj in željo po vrhunskosti," je ob podpisu pogodbe povedala direktorica Inotherma Nina Šenk Kosem. Ob tem je poudarila, da odločitev ni povezana le s športom, temveč tudi z odgovornostjo do okolja, v katerem je podjetje zraslo: "Čeprav smo mednarodno podjetje, ki večino svojih izdelkov izvozi, ostajamo močno povezani z okoljem, iz katerega prihajamo. Prav je, da del svojega uspeha vračamo ter tako podpiramo zgodbe, ki Slovenijo v svetu predstavljajo na najboljši možen način."

Kot pravi direktorica Inotherma Nina Šenk Kosem, je bila odločitev za generalno sponzorstvo naravna nadgradnja dolgoletnega sodelovanja. FOTO: Arhiv ponudnika

Kdo stoji za novim generalnim sponzorjem

Za imenom novega generalnega sponzorja stoji največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi . Inotherm je družinsko podjetje iz Ribnice, ki letos praznuje 35 let delovanja. V tem času so iz majhne garaže zrasli v podjetje z več kot 380 zaposlenimi, lani pa so ustvarili 100 milijonov evrov prihodkov. Njihova vhodna vrata so danes vgrajena že v več kot 500.000 domovih, večino svojih izdelkov pa izvozijo na evropske trge. Jedro njihove ponudbe ostajajo aluminijasta vhodna vrata , v jubilejnem letu pa so svojo dejavnost razširili tudi na področje aluminijastih oken. Čeprav je Inotherm izvozno usmerjeno podjetje, ostaja močno prisotno tudi v Sloveniji, kjer ima razstavni salon v Prigorici pri Ribnici in mrežo partnerjev po vsej državi.

Vhodna vrata Inotherm so vgrajena v že več kot 500.000 domov po vsem svetu. FOTO: Arhiv ponudnika

S skakalci povezani že od leta 2010

Inothermova sponzorska pot v smučarskih skokih se je začela leta 2010 s podporo Tilnu Bartolu, skakalcu iz domače regije. V naslednjih letih so sodelovali še z Robertom Kranjcem, Anžetom Semeničem, Jako Hvalo, Jernejem Damjanom in Borom Pavlovčičem. Leta 2016 so začeli podpirati Anžeta Laniška, s katerim sodelujejo še danes, v zadnjih letih pa so se jim pridružili še Domen Prevc, Ema Klinec in Ajda Košnjek.

Da Inotherm ne bi bil le ime na smučkah in opremi

Le nekaj dni po uradni najavi sponzorstva so Inotherm v sklopu dnevov odprtih vrat obiskali člani ženske in moške A-reprezentance v smučarskih skokih. Ker bodo ime novega generalnega sponzorja odslej nosili s seboj na tekmovanjih po vsem svetu, so v Inothermu želeli, da spoznajo tudi ljudi in zgodbo, ki stojijo za njim. Zato se obisk ni začel pred fotografskimi objektivi, temveč s predstavitvijo podjetja od njegovih začetkov do danes, nato pa so se odpravili še v proizvodnjo, kjer so od blizu videli, kako nastajajo Inothermova vhodna vrata.

Smučarske skakalke in skakalci so si ogledali Inothermovo proizvodnjo vhodnih vrat. FOTO: Arhiv ponudnika

Druženje s številnimi navijači na dnevih odprtih vrat

Skakalke in skakalci so privabili številne navijače ter si vzeli čas za pogovor, skupne fotografije in avtograme. Za skakalno izkušnjo je poskrbela mini Planica, prava skakalnica v malem, na kateri so se lahko najmlajši prvič preizkusili v smučarskih skokih. Nekoliko starejši pa so lahko preizkusili še virtualno skakalnico ter skozi 3D očala doživeli skok s perspektive smučarskega skakalca.

Najmlajši so bili najbolj veseli, da so spoznali svoje idole. FOTO: Arhiv ponudnika

Dnevi odprtih vrat so letos privabili rekordno število obiskovalcev. Ti so si v razstavnem salonu ogledali ponudbo vhodnih vrat, oken in dvižno-drsnih vrat , se posvetovali s prodajnimi svetovalci ter izkoristili možnost brezplačnega posveta z arhitektom. Za pestro spremljevalno dogajanje so poskrbeli športni gostje, kolo sreče z nagradami, kulinarična ponudba ter raznolik program za najmlajše.

Z dobrimi željami v novo sezono