Slovenski šolarji dobili eTorbo: ne učijo se več le za pisalno mizo

e-Torba je brezplačna učna platforma za učence, dijake in pedagoške delavce. Je nacionalni učni portal, ki učiteljem, učencem, njihovim staršem in vsem zainteresiranim posameznikom omogoča enoten dostop do zanje relevantnih učnih gradiv, pri čemer je še posebej pomembno, da so ta gradiva kakovostna, torej strokovno pregledana od strokovnjaka za vsebino in strokovnjaka s področja didaktike, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

"Vemo, da učitelji pri pouku pogosto uporabljajo interaktivne in multimedijske vsebine, predvsem za motivacijo, za ponazorilo in za utrjevanje. Vemo, da se današnji učenci ne učijo več samo za pisalno mizo, s svinčnikom v roki in zvezkom pred seboj, ampak se njihovo učenje prenaša na avtobuse, vlake, v parke – in predvsem na telefone. Zato je pomembno, da pripravimo kakovostne učne vsebine in storitve, ki jim bodo pomagale, da se bodo učinkovito učili tudi s pomočjo elektronskih učnih virov – tako ne bodo dobili le znanj predmetnega področja, ampak se bodo učili učinkovito učiti se tudi s tovrstnimi gradivi. Prednosti odprtih elektronskih učnih virov se še dodatno kažejo v njihovi dostopnosti," smiselnost platforme opisuje dr. Mirjam Oblak iz Službe za digitalizacijo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Vizija portala je, da so vsa za učence pomembna elektronska učna gradiva zbrana na enem mestu, njihova uporaba pa mogoča z enim uporabniškim računom. Prijava v portal ni potrebna, je pa priporočena, saj omogoča uporabo funkcionalnosti, kot so shranjevanje rešitev nalog, dodajanje zaznamkov in drugo. "Verjamem, da bomo s pomočjo portala množili znanje in še bolje razumeli prednosti multimedijskega učenja. Z vsakim odstavkom, ki ga preberemo, z vsakim videoposnetkom, ki si ga ogledamo, z vsako nalogo, ki jo rešimo in z vsako mislijo, ki jo delimo, imamo nove priložnosti za rast," ob vzpostavitvi portala razmišlja minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

Sodobna elektronska učna gradiva v koraku s časom

Digitalne tehnologije prinašajo na področje izobraževanja številne izzive, pa tudi nove priložnosti in načine učenja, pravijo na ministrstvu. Multimedijsko načelo pravi, da se učimo učinkoviteje, če povezujemo slike in besede, kar pride še posebej do izraza pri animacijah in videoposnetkih. Ob multimediji se prednost elektronskih učnih virov kaže tudi v njihovi zmožnosti prilagajanja (uporabniki lahko spreminjajo velikost pisave, tipografijo, razmike in celo zahtevnost vsebine), ter v takojšnjosti povratnih informacij.

Projekt je bil financiran od Evropske unije in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v vrednosti 1,65 milijona evra. Projekt se je izvajal v letih 2022 in 2023, in sicer v konzorciju Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI), Instituta informacijskih znanosti (IZUM) in Akademske raziskovalne mreže Slovenije (ARNES). Njegov namen je izboljšanje učnega procesa na temelju uporabe inovativnih pristopov in večje izrabe možnosti, ki jih v procesu izobraževanja ponuja sodobna tehnologija. Takšen učni proces namreč prispeva k večji motivaciji in aktivaciji učencev oziroma dijakov, učiteljem pa omogoča uporabo kakovostnih elektronskih vsebin, trdijo na ministrstvu. Cilj projekta je torej izboljšanje kompetenc mladih ter usposobljenosti pedagogov prek večje uporabe sodobne tehnologije pri poučevanju in učenju.

V okviru projekta pa ni bil razvit samo portal eTorba, ampak je bilo nadgrajenih 31 obstoječih e-učbenikov in pet obstoječih e-gradiv, v sodelovanju z različnimi založbami pa so bili razviti štirje novi e-učbeniki za preizkušanje novih pedagoških modelov, naštevajo na ministrstvu. Učenci in učitelji se učijo z uporabo eBralnika, ki deluje v okviru portala in ponuja prilagodljivost učnih vsebin glede na velikost zaslona ter individualne potrebe posameznika. Vsi elektronski učbeniki so oddani v postopek učbeniškega potrjevanja na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V prihodnosti se bo nabor gradiv na portalu še obogatil, prav tako se že razvijajo nove funkcionalnosti za še učinkovitejše učenje in poučevanje – tako v eBralniku kot v eUrejevalniku, orodju za izdelavo elektronskih učnih virov. Portal eTorba namreč postavlja temelje za nadaljnji razvoj tako elektronskih virov kot načinov učenja in poučevanja z njimi, še pravijo na ministrstvu.