Slovenski Spartan odpeljal odeje in hrano civilistom v Gazi

Slovenska vlada je pred dvema tednoma zaradi vse slabših humanitarnih razmer v Gazi odločila, da se palestinskemu civilnemu prebivalstvu nameni dodatna humanitarna pomoč, in sicer v obliki hrane in odej, katere ocenjena vrednost skupaj s prevozom znaša do 879.490 evrov.

Prvo pošiljko tretjega sklopa materialne pomoči, ki jo je Slovenija namenila civilnemu prebivalstvu Gaze, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki v ponedeljek pospremil tudi obrambni minister Borut Sajovic.

"V Gazo preko Jordanije pošiljamo hrano in odeje, da ne bodo ljudje lačni in da jih ne bo zeblo v porušeni Gazi. Prvič v zgodovini te države to tja pošiljamo z lastnimi zmogljivostmi, slovenskimi, okrepljenimi zmogljivostmi Slovenske vojske, ki bo v treh naletih, predvidoma do konca avgusta, prepeljana z letalom Spartan C-27," je razložil Sajovic, ki je prepričan, da je treba pomagati ljudem v stiski na vojnem območju.

Materialno pomoč Slovenije je na vojaškem letališču v bližini jordanske prestolnice sprejel častni konzul Republike Slovenije v Amanu Ari Haider Isa Murat, so še sporočili z obrambnega ministrstva, kjer so dodali, da je v sodelovanju z jordansko vojsko iz letal odvrglo humanitarno pomoč več evropskih držav.

Izrael od začetka agresije v Gazi močno omejuje dobave humanitarne pomoči v enklavo. Velike količine pomoči zato ostajajo zunaj Palestine, medtem ko se prebivalstvo v Gazi sooča s katastrofalnim pomanjkanjem in lakoto.