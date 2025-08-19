Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Slovenski Spartan odpeljal odeje in hrano za civiliste v Gazi

Cerklje ob Krki, 19. 08. 2025 19.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
7

Slovenska vojska je s transportnim letalom Spartan C-27 v Jordanijo v ponedeljek dostavila prvi del materialne pomoči, namenjene palestinskemu civilnemu prebivalstvu, so sporočili z vlade. Gre za pomoč v obliki hrane in odej iz materialnih zalog obrambnega ministrstva in vojske. V ta namen bodo na Bližnji vzhod opravili še dva poleta. Združeni narodi (ZN) so medtem kritizirali večmesečno blokado Izraela, ki humanitarnim organizacijam preprečuje dostavo šotorov v Gazo.

Slovenska vlada je pred dvema tednoma zaradi vse slabših humanitarnih razmer v Gazi odločila, da se palestinskemu civilnemu prebivalstvu nameni dodatna humanitarna pomoč, in sicer v obliki hrane in odej, katere ocenjena vrednost skupaj s prevozom znaša do 879.490 evrov.

Slovenska vojska je s transportnim letalom Spartan odpeljala prvi del materialne pomoči palestinskemu civilnemu prebivalstvu Gaze
Slovenska vojska je s transportnim letalom Spartan odpeljala prvi del materialne pomoči palestinskemu civilnemu prebivalstvu Gaze FOTO: MORS

Prvo pošiljko tretjega sklopa materialne pomoči, ki jo je Slovenija namenila civilnemu prebivalstvu Gaze, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki v ponedeljek pospremil tudi obrambni minister Borut Sajovic.

"V Gazo preko Jordanije pošiljamo hrano in odeje, da ne bodo ljudje lačni in da jih ne bo zeblo v porušeni Gazi. Prvič v zgodovini te države to tja pošiljamo z lastnimi zmogljivostmi, slovenskimi, okrepljenimi zmogljivostmi Slovenske vojske, ki bo v treh naletih, predvidoma do konca avgusta, prepeljana z letalom Spartan C-27," je razložil Sajovic, ki je prepričan, da je treba pomagati ljudem v stiski na vojnem območju.

Materialno pomoč Slovenije je na vojaškem letališču v bližini jordanske prestolnice sprejel častni konzul Republike Slovenije v Amanu Ari Haider Isa Murat, so še sporočili z obrambnega ministrstva, kjer so dodali, da je v sodelovanju z jordansko vojsko iz letal odvrglo humanitarno pomoč več evropskih držav.

Izrael preprečuje dostavo šotorov, ki so ključni za preživetje civilistov

Izrael od začetka agresije v Gazi močno omejuje dobave humanitarne pomoči v enklavo. Velike količine pomoči zato ostajajo zunaj Palestine, medtem ko se prebivalstvo v Gazi sooča s katastrofalnim pomanjkanjem in lakoto.

Mednarodna humanitarna pomoč za Gazo
Mednarodna humanitarna pomoč za Gazo FOTO: AP

Združeni narodi (ZN) so danes kritizirali večmesečno blokado Izraela, ki humanitarnim organizacijam preprečuje dostavo šotorov v Gazo. Ti so ključni za preživetje civilistov, ki se so se zaradi izraelskih ukazov prisiljeni nenehno seliti znotraj enklave. Izrael je medtem nadaljeval napade, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 40 ljudi.

Tiskovni predstavnik agencije ZN za humanitarne zadeve (Ocha) Jens Laerke, je v Ženevi dejal, da je dostava zatočišč v Gazo prepovedana že približno pet mesecev. V tem obdobju je bilo razseljenih, včasih tudi večkrat, več kot 700.000 ljudi."Morda so jim zagotovili šotor, nato pa so se morali preseliti in niso imeli možnosti, da bi šotor vzeli s seboj," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Laerke je pojasnil, da je Izrael humanitarnim organizacijam, ki želijo dostaviti šotore v Gazo, včasih kot razlog za zavrnitev navedel, da spadajo med blago z dvojno rabo, ker meni, da bi se lahko denimo drogovi za šotore uporabljali v vojaške namene.

gaza vojna pomoč civilisti odeje hrana spartan slovenska vojska
Naslednji članek

Predsedničin let v Beltince je davkoplačevalce stal skoraj 10.000 evrov

Naslednji članek

Kako pogosto se na vašem krožniku znajdejo ribe?

SORODNI ČLANKI

Tuje nevladne organizacije: 744 ton riža blokiranih le nekaj kilometrov stran

Palestinski 'Pele' Sulejman Al Obeid ubit v izraelskem napadu v Gazi

Več evropskih držav v Gazo dostavilo pomoč iz zraka

Stali v vrsti za vodo, ko se je zgodila izraelska 'tehnična napaka'

Izrael poti do hrane v Gazi označil za 'bojna območja', več mrtvih

Slovenija na pomoč civilistom v Gazi: 30 ton pomoči že na krovu C-17

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1096