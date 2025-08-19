Slovenski Spartan odpeljal odeje in hrano za civiliste v Gazi

Slovenska vlada je pred dvema tednoma zaradi vse slabših humanitarnih razmer v Gazi odločila, da se palestinskemu civilnemu prebivalstvu nameni dodatna humanitarna pomoč, in sicer v obliki hrane in odej, katere ocenjena vrednost skupaj s prevozom znaša do 879.490 evrov.
Prvo pošiljko tretjega sklopa materialne pomoči, ki jo je Slovenija namenila civilnemu prebivalstvu Gaze, je z vojaškega letališča Cerklje ob Krki v ponedeljek pospremil tudi obrambni minister Borut Sajovic.
"V Gazo preko Jordanije pošiljamo hrano in odeje, da ne bodo ljudje lačni in da jih ne bo zeblo v porušeni Gazi. Prvič v zgodovini te države to tja pošiljamo z lastnimi zmogljivostmi, slovenskimi, okrepljenimi zmogljivostmi Slovenske vojske, ki bo v treh naletih, predvidoma do konca avgusta, prepeljana z letalom Spartan C-27," je razložil Sajovic, ki je prepričan, da je treba pomagati ljudem v stiski na vojnem območju.
Materialno pomoč Slovenije je na vojaškem letališču v bližini jordanske prestolnice sprejel častni konzul Republike Slovenije v Amanu Ari Haider Isa Murat, so še sporočili z obrambnega ministrstva, kjer so dodali, da je v sodelovanju z jordansko vojsko iz letal odvrglo humanitarno pomoč več evropskih držav.
Izrael preprečuje dostavo šotorov, ki so ključni za preživetje civilistov
Izrael od začetka agresije v Gazi močno omejuje dobave humanitarne pomoči v enklavo. Velike količine pomoči zato ostajajo zunaj Palestine, medtem ko se prebivalstvo v Gazi sooča s katastrofalnim pomanjkanjem in lakoto.
Združeni narodi (ZN) so danes kritizirali večmesečno blokado Izraela, ki humanitarnim organizacijam preprečuje dostavo šotorov v Gazo. Ti so ključni za preživetje civilistov, ki se so se zaradi izraelskih ukazov prisiljeni nenehno seliti znotraj enklave. Izrael je medtem nadaljeval napade, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 40 ljudi.
Tiskovni predstavnik agencije ZN za humanitarne zadeve (Ocha) Jens Laerke, je v Ženevi dejal, da je dostava zatočišč v Gazo prepovedana že približno pet mesecev. V tem obdobju je bilo razseljenih, včasih tudi večkrat, več kot 700.000 ljudi."Morda so jim zagotovili šotor, nato pa so se morali preseliti in niso imeli možnosti, da bi šotor vzeli s seboj," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.
Laerke je pojasnil, da je Izrael humanitarnim organizacijam, ki želijo dostaviti šotore v Gazo, včasih kot razlog za zavrnitev navedel, da spadajo med blago z dvojno rabo, ker meni, da bi se lahko denimo drogovi za šotore uporabljali v vojaške namene.