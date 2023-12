Slovenski športniki ambasadorji integritete: zakaj se poštenost splača?

"Prav vsak posameznik lahko s svojim poštenim ravnanjem prispeva k boljši družbi, saj je integriteta ključ do preprečevanja korupcije. Posameznik z integriteto ne bo ravnal koruptivno in ob zaznanih nepravilnostih ne bo pogledal stran," je ob tem dejal predsednik KPK Robert Šumi.

Komisija je danes predstavila svoj novi projekt Ambasadorji integritete, s katerim znani slovenski športniki širijo sporočila o pomembnosti in nujnosti krepitve integritete. S projektom želijo nagovarjati novi del občinstva, zlasti mlade in širšo javnost, in jim predstaviti včasih strokovno zapletene vsebine na poljuden in enostaven način.

O tem, zakaj se poštenost splača in zakaj je dobro biti "in" in integriteten, zdaj glas širijo njihovi prvi ambasadorji. Gre za znane slovenske športnike: Ilko Štuhec, Žigo Jelarja in Matjaža Keka.