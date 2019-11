'Dobri pogoji za trening nam dajejo krila, zdaj je na nas, da se naučimo leteti'

Slovenski športniki invalidi so prvič v zgodovini odpotovali na skupinske zimske priprave. Odpravili so se na Kanarske otoke, ki so zaradi tamkajšnje klime idealno prizorišče za trening. Pripravljali se bodo na paraolimpijske igre v Tokiu, za vstopnico pa se še vedno bori osem športnikov. Med njimi tudi paratriatlonec Alen Kobilica, ki je tudi dal idejo za prizorišče zimskih priprav.