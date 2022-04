Navajeni so športne opreme, tokrat pa so oblekli vojaško. Naši vrhunski športniki, zaposleni v Slovenski vojski, se namreč udeležujejo tridnevnega usposabljanja, med njimi seveda znana imena in dobitniki olimpijskih kolajn: Janja Garnbret, Žan Kranjec, Tim Mastnak in drugi. Pridobivajo osnovna vojaška znanja, pa tudi malo bolj specializirana. Letošnja tema je letalstvo. Kako so zdržali manevre s helikopterjem?