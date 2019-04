Slovenski športniki proti 41-tonskem tanku M-84

Vrhunski športniki, zaposleni v Slovenski vojski, se morajo enkrat na leto udeležiti tridnevnega usposabljanja v eni od enot Slovenske vojske. Tokrat so bili gostje 45. centra goseničnih bojnih vozil. Predstavili so jim enoto in tank M-84, s katerim so se tudi peljali.

FOTO: Miro Majcen Za športnike je bila novost predvsem vožnja s tankom M-84, ki je bil jugoslovanske izdelave. Gre za posodobitev sovjetskega tanka T-72 intehta več kot 40 ton, poganja pa ga motor s 780 konjskimi močmi. Večina je bila nad vožnjo in manevrskimi sposobnostmi tanka navdušena. Smučarska skakalka Špela Rogeljje rekla, da "je vožnja vsekakor drugačna od vsakdanje vožnje z avtomobilom in se ne more primerjati z vožnjo po skakalnici. Gre tudi za drugačen adrenalin. Na skakalnici je vse bolj ravno, tukaj pa je teren neraven, oboje je zelo adrenalinsko, a rahlo drugačno." Špela Rogelj je dolgoletna članica slovenske smučarske skakalne reprezentance. FOTO: Miro Majcen Slovenski telovadec Sašo Bertonceljje v hecu rekel, da so tanki izvrstna platforma za gimnastične vaje, in poudaril, da obstajajo številne podobnosti med športom in upravljanjem z oklepniki. Oboje zahteva veliko preciznosti, koncentracije in predvsem usklajenosti. Sašo Bertoncelj velja za vrhunskega slovenskega gimnastičarja s številnimi domačimi in tujimi uspehi. FOTO: Miro Majcen Športna enota Slovenske vojske združuje športnike najrazličnejših športnih panog, je zapisano na njihovi spletni strani. Med najbolj zastopanimi športi so judo, atletika, plavanje, strelstvo, biatlon, veslanje, športno plezanje in kolesarstvo in številni drugi športni. Pogoj za zaposlitev v Športni enoti Slovenske enote doseganje visokih rezultatov na mednarodnih tekmovanjih se seveda seznam športov in športnikov zaposlenih v Slovenski vojski nenehno spreminja.