Slovenski start-up med 0,2 odstotka najboljših v Evropi

Amazon je med več kot 1800 podjetji iz 26 evropskih držav v peterico finalistov tekmovanja Lauchpad uvrstil tudi slovenski PlanetCare . Mlado ljubljansko podjetje se s tem poteguje za naziv »Start-up leta«, ki ga Amazon podeljuje najbolj prodornim in inovativnim podjetjem na celini. Zmagovalca med drugim čaka tudi nagrada v višini sto tisoč evrov.

Amazonovi ocenjevalci so podjetja ocenjevali glede na dizajn izdelkov, družbeno in ekološko trajnost ter njihovo edinstvenost. »PlanetCare filtri so inovativni in vrhunski izdelki, zaradi katerih je svet boljši,« so zapisali organizatorji tekmovanja.