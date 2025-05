Slovenski startup leta 2025 je Astra AI

Nagrado podeljuje iniciativa Start:up Slovenija v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter aktivnimi deležniki slovenskega ekosistema.

Astra AI je komisijo prepričala z izjemno inovativnostjo, napredno uporabo umetne inteligence in jasno izraženim potencialom za rast na globalnem trgu, so sporočili organizatorji. S pomočjo pametnega učnega asistenta lahko uporabniki poglobljeno obvladajo predmete, kot so matematika, fizika, kemija, angleščina in nemščina, pri čemer sistem samodejno generira razlage in naloge, prilagojene njihovemu znanju, tempu in ciljem.

Poleg Astre AI so se med finaliste letošnjega izbora uvrstili še štirje startupi - Arvio, ErgoHide, Juicefast in Lime Booking. Komisija jih je ocenjevala po štirih kriterijih, in sicer po uspešni potrditvi vrednosti produkta na trgu, pridobitvi investicij s strani domačih oziroma tujih investitorjev, po kompetencah, predanosti, izkušenosti in organiziranosti ekipe ter po potencialu za hitro rast na tujih trgih.

Urban Lapajne iz iniciative Start:up Slovenija je povedal, da nagrado podeljujejo v želji, da bi podjetniške zgodbe, ki nastajajo v Sloveniji, dobile več prostora v javnosti, več podpore in več občudovanja. "Danes pa si želimo še več - da bi tudi slovensko poslovno okolje za startupe odraslo. Želimo si okolje, ki bo konkurenčno najboljšim na svetu, sposobno vzgajati, zadržati in pritegniti najboljše talente in podjetja," je dejal.

Z osvojitvijo naziva slovenski startup leta 2025 Astra AI po navedbah organizatorjev potrjuje vlogo pionirja na področju izobraževalne tehnologije v regiji in pomembnega akterja v razvoju personaliziranega učenja prihodnosti.

Direktor in soustanovitelj podjetja Astra AI Andrej P. Škraba je ob prevzemu nagrade povedal, da imajo že več kot 170.000 uporabnikov. "To je jasen znak, da delamo prave korake naprej," je dodal. Napovedal je, da bodo septembra na trg pripeljali nove produkte.