Slovenski startup leta je podjetje Inno Lab

Innobox je škatla poučnih in zanimivih poskusov, otroci pa vsakič spoznajo še dosežke slovenskih znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov. Poskusi so varni. Ekipa Inno Laba je zanjo na podelitvi na Ljubljanskem gradu prejela kristalni kipec, nagrado, ki jo 15. leto zapored podeljuje Start:up Slovenija v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom ter Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Največje veselje ustanoviteljice Innoboxa Teje Bajt je prenašati strast do naravoslovja in znanosti na otroke. Ekipa se je Sloveniji predstavila na Štartaj Slovenija 2020, zdaj pa je njihova ideja pripravljena na preboj na tuje trge prek italijanskega Amazona. "Zmaga na slovenskem startupu nam pomeni ogromno. Vsi vemo, da imamo v Sloveniji super tehnološka podjetja, raziskovalce, inženirje in preostale, ta talent pa moramo začeti vzgajati zgodaj. In to je tudi naša želja," je povedala Bajtova.