V času, ko smo le en klik oddaljeni od številnih, tudi nepreverjenih informacij, so se študenti medicine skupaj s pediatri sekcije za primarno pediatrijo odločili, da na enem mestu ponudijo vse, kar morajo vedeti nosečnice in mlade mamice. In nastala je aplikacija Moj otrok, v kateri lahko spremljajo razvoj otroka, opazijo odstopanja v razvoju, predvsem pa dostopajo do preverjenih informacij.