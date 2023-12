Slovenski študenti preparirali zobe in izdelovali zalivke v breztežnosti

Projekt SpaceDent, znotraj katerega se izvaja raziskava z naslovom "Effect of simulated microgravity on the accuracy of dental restorations" (Vpliv simulirane mikrogravitacije na natančnost zobnih restavracij), študentom dentalne medicine, strojništva in elektrotehnike omogoča opravljanje raziskav v mikro- in hipergravitaciji, so sporočili z Medicinske fakultete v Ljubljani. Tekom paraboličnih letov in mikrogravitacije so študenti dentalne medicine izvajali zobozdravstvene posege v simulirani breztežnosti. "Namen raziskave je ugotoviti, ali je sposobnost rokovanja z zobozdravstvenimi inštrumenti v mikrogravitaciji dovolj nadzorovana za varno dentalno zdravljenje astronavtov."

V letalu Airbus A310 Zero-G so v treh paraboličnih letih izvedli 93 parabol, kar je študentom dentalne medicine zagotovilo 30 minut breztežnosti, med katerimi so izvajali zobozdravstvene posege. "Ugotovitve raziskave bodo zagotovile izhodišča za izvajanje zobozdravstvenih postopkov pri dolgotrajnih misijah v vesolju."

Kot je za STA pojasnil vodja projekta in študent dentalne medicine na Medicinski fakulteti UL Tine Šefic, so nad Atlantskim oceanom tekom paraboličnih letov izvedli več kot 90 parabol, kar je študentom zagotovilo 30 minut breztežnosti. Raziskavo so izvedli tako, da so na parabolično letalo pritrdili dve konstrukciji, ki so ju v Peskovniku, odprtem laboratoriju Fakultete za strojništvo UL, pripravili študenti strojništva in elektrotehnike in sta ponazarjali poenostavljeno okolje zdravstvene ambulante. "Na sredini sta se nahajali glavi lutk, na katerih smo izvedli posege vrtanja in plombiranja," je dejal Šefic, ki je skupaj s kolegom Rokom Gerbcem, prav tako študentom dentalne medicine, simulirane zobozdravstvene posege tudi izvajal.

Raziskava je po njegovih besedah potekala brez večjih zapletov. Iz obdobij mikrogravitacije, stabilnega leta ter mirovanja letala so pridobili 72 vzorcev prepariranih in 36 vzorcev plombiranih zob, ki jih bodo v naslednjih dneh slikovno obdelali in analizirali. "Nad nadzorom inštrumentov v breztežnosti smo bili prijetno presenečeni, kljub temu pa je za bolj podrobne rezultate treba narediti celostno analizo rezultatov," je dejal Šefic.