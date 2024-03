Slovenski študenti se bodo v finalu potegovali za pripravo zajtrka v vesolju

Tema letošnjega tekmovanja je bila priprava zajtrka slanega okusa, ki naj bi vseboval vsaj eno vrsto zelenjave. Poleg teme so bile s strani organizatorja tekmovanja, ameriške vesoljske agencije Nasa, dodane še prehranske zahteve, ki so jih tekmovalci s sestavo jedi morali zagotoviti, so pojasnili na današnji predstavitvi zajtrka.

Ekipa, ki je na tekmovanje poslala slovenski vesoljski zajtrk, je sestavljena iz dveh študentov živilstva in prehrane Anžeta Jarca in Marka Jeraja pod mentorstvom predavateljice Katarine Smole ter dveh študentov gostinstva in turizma Hane Wolf in Aljaža Ritmaniča pod mentorstvom inštruktorja Andreja Molka.

"Omejeno smo imeli energijsko vrednost maščobe, od tega tudi nasičene maščobe, natrij in pa prehranske vlaknine. Lahko bi se pohvalil, da naša jed vsebuje le dobre maščobe, ki smo jih pridobili z oljčnim oljem in orehi. Natrij smo nadomestili z začimbami, kot so česen, čebula, timijan, peteršilj, pastinak, majaron, lovorov list, orehi in krhlji suhe hruške. Prehranske vlaknine pa smo dobili iz ješprenja, fižola, čičerike, korenja in korena peteršilja," je na predstavitvi zajtrka pojasnil Jeraj.