Slovenski študenti sestavili električni dirkalnik

So takšni, ki so dopust izkoristili delavno, da so naredili velik korak naprej in prišli vse do vrha sveta. Ekipa, ki jo sestavlja približno 70 študentov ljubljanske univerze, je denimo sestavila električni dirkalnik, ki je na tekmovanju v študentski formuli v Španiji osvojil drugo mesto. In to je pomemben dosežek, kajti cilj tekmovanja ni le, da študenti gradijo formulo. Formula gradi njih, da bodo oni znali graditi prihodnost.