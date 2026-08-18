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Slovenija

Slovenski študenti sestavili električni dirkalnik

Ljubljana, 18. 08. 2026 20.05 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
Janez Usenik
študenti

So takšni, ki so dopust izkoristili delavno, da so naredili velik korak naprej in prišli vse do vrha sveta. Ekipa, ki jo sestavlja približno 70 študentov ljubljanske univerze, je denimo sestavila električni dirkalnik, ki je na tekmovanju v študentski formuli v Španiji osvojil drugo mesto. In to je pomemben dosežek, kajti cilj tekmovanja ni le, da študenti gradijo formulo. Formula gradi njih, da bodo oni znali graditi prihodnost.

študenti električni dirkalnik

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KOMENTARJI3

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NeXadileC
18. 08. 2026 20.51
Mislim da razumem. Gotovo imajo redakcijo tudi na Marsu...
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+1
1 0
NeXadileC
18. 08. 2026 20.50
Lahko bi ga tudi prinesel s sabo, pod miško, za foto. Takole ga ne vidimo.
Odgovori
0 0
Astalaviva1958
18. 08. 2026 20.33
Sestavili simpl dirkalnik in bili drugi. Se pravi prvi poraženci. Nič nebo stega. Drugega noben ne rabi
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+1
1 0
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