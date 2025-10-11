Svetli način
Slovenija

Slovenski študenti v Celovcu in na Dunaju protestirali

Celovec/Dunaj, 11. 10. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 39 minutami

A.K. , STA
Na avstrijskem Koroškem so v petek med drugim s slovesnostjo v Celovcu obeležili 105. obletnico plebiscita, na katerem se je večina prebivalcev južne Koroške odločila, da bo to območje del Avstrije. Slovenski študenti v Celovcu in na Dunaju pa so na protestih zahtevali čimprejšnja pojasnila glede policijske racije na antifašističnem taboru.

Plebiscit na avstrijskem Koroškem 10. oktobra 1920, ki je potekal v skladu z odločitvami pariške mirovne konference, je določil mejo med tedanjo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo. Zaradi rezultatov plebiscita je del slovenskega naroda dve leti po prvi svetovni vojni ostal v Avstriji.

Slovenska in Avstrijska zastava
Slovenska in Avstrijska zastava FOTO: Shutterstock

Osrednja slovesnost ob obletnici plebiscita je v petek potekala pred deželnim zborom v Celovcu. Po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF je bila slovesnost dvojezična ter v znamenju sožitja in povezovanja.

Poskusi razdvajanja ne smejo ovirati mirne prihodnosti, je na slovesnosti poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser. V svojem nagovoru je spomnil tudi na policijsko racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem konec julija, je poročala Televizija Slovenija.

Protestna shoda slovenskih študentov in študentk

Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju in v Celovcu pa sta pripravila protestna shoda, na katerih so zahtevali čimprejšnje odgovore glede racije.

Spomnili so tudi, da 70 let po podpisu avstrijske državne pogodbe še vedno niso uresničene vse pravice Slovencev v Avstriji. "Še vedno se borimo za pravico do dvojezičnega šolstva, tudi v vrtcih, za dvojezične table, problematika ostaja uradni jezik in uporaba slovenščine v sodstvu," je za Televizijo Slovenija dejala Meta Vouk iz Kluba slovenskih študentov na Dunaju.

KOMENTARJI (19)

proofreader
11. 10. 2025 13.03
+1
Trump je antifo razglasil za teroristično organizacijo in EU bi mu morala slediti.
ODGOVORI
1 0
royayers
11. 10. 2025 12.59
-4
a so na trstenjakovi spet podprli represijo avstrijskih policistov nad Slovenci?
ODGOVORI
0 4
proofreader
11. 10. 2025 13.01
+2
Komunizem je potrebno preganjati ne glede na obliko pojavnosti.
ODGOVORI
2 0
proofreader
11. 10. 2025 12.58
+5
Samo še v Sloveniji poveličevanje komunizma ni kaznivo.
ODGOVORI
5 0
Sionist
11. 10. 2025 12.58
+6
Tem od At in It manjsin pa jim ne pride na pamet (niti enemu), da bi se preeselil v to greznico slovenijo! :)
ODGOVORI
6 0
Uporabnik1888402
11. 10. 2025 12.53
-3
Ko v taksni Evropi moras se danes protestirati zaradi tovrstnih zadev ...
ODGOVORI
1 4
proofreader
11. 10. 2025 12.48
+5
Upam, da niso spet mahali s komunističnimi zastavami in sramotili Slovenije.
ODGOVORI
8 3
Uporabnik1888402
11. 10. 2025 12.51
-7
Ta zastava ti je priskrbela drzavo kot jo imas danes. Drugace bi zdaj protestirali za kakrsne koli pravice pod Avstrijci ali Talijani. To ti kot tujec v tej drzavi govorim. ..
ODGOVORI
3 10
proofreader
11. 10. 2025 12.57
+6
Ta zastava je pomorila mnoge Slovence, jim pokradla premoženje, podjetja in se naselila v njihove hiše.
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
11. 10. 2025 13.05
Ta zastava je zastava zločincev in barab z zvezdo borcev proti Slovenskemu narodu. SMRT NOB ju.
ODGOVORI
0 0
supergigi
11. 10. 2025 12.47
+3
Tem koroškim zdraharjem vedno kaj manjka. Tudi Avstrijci bi lahko protestirali, ker jim je jugoslovanka povojna oblast zaplenila ali požgala gradove in in tovarne, ter jih izgnala ali celo ubila. Pri tem so utrpeli ogromno premoženjsko škodo. Sicer pa priznajmo staroavstrijsko manjšino in bomo pomagali tudi naši manjšini v Avstriji.
ODGOVORI
6 3
UnknownIdentity
11. 10. 2025 12.42
+3
Tudi mi bi mogli met na Koroskem in Stajerskem ob meji dvojezicne table… tud ce ni majnsine se vseeno je velik A pri nam v teh regijah.
ODGOVORI
6 3
vlahov
11. 10. 2025 12.40
+3
Sramota
ODGOVORI
6 3
Dragica Cegler
11. 10. 2025 12.35
+5
Če jim kaj ne paše v Avstriji kahko pridejo v komunistično Slovenijo.Pot je odprta.Taki ,kot he odprta pit vsem priseljencem,, migrantom ,Palestincem in ostalim.
ODGOVORI
11 6
Uporabnik1888402
11. 10. 2025 12.52
-3
V primerjavi z desnico in fasizmom, komunizam je se nedolzen. ..
ODGOVORI
2 5
MarkoJur
11. 10. 2025 12.33
+7
Še nekaj - če bi bilo koroškim Slovencem v Avstriji tako zelo slabo, bi se že zdavnaj preselili v komunistično domovino....
ODGOVORI
13 6
MarkoJur
11. 10. 2025 12.30
+6
Pri naših primarnih zaveznikih in gospodarju - ameriki, je antifa teroristična grožnja....
ODGOVORI
9 3
mmickica
11. 10. 2025 12.29
+9
Niso kar vsi studenti protestirali, ampak le komunisticni podmladek. Sramoto delajo pa vsem Slivencem!
ODGOVORI
18 9
Vakalunga
11. 10. 2025 12.28
+10
So že začeli širjenje sovraštva kjer koli so, naslednji na vrsti Italijani, potem Hrvati, na koncu Madari in tako spet od začetka do konca spet..)) Nikoli konca.
ODGOVORI
13 3
