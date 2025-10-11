Slovenski študenti v Celovcu in na Dunaju protestirali

Plebiscit na avstrijskem Koroškem 10. oktobra 1920, ki je potekal v skladu z odločitvami pariške mirovne konference, je določil mejo med tedanjo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Avstrijo. Zaradi rezultatov plebiscita je del slovenskega naroda dve leti po prvi svetovni vojni ostal v Avstriji.

Osrednja slovesnost ob obletnici plebiscita je v petek potekala pred deželnim zborom v Celovcu. Po poročanju avstrijske radiotelevizije ORF je bila slovesnost dvojezična ter v znamenju sožitja in povezovanja.

Poskusi razdvajanja ne smejo ovirati mirne prihodnosti, je na slovesnosti poudaril koroški deželni glavar Peter Kaiser. V svojem nagovoru je spomnil tudi na policijsko racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem konec julija, je poročala Televizija Slovenija.