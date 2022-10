Slovenski študentje bodo za svoje izjemne raziskovalne dosežke finančno nagrajeni

Ustanovitelj nagrade in finančni donator, ugleden slovenski kozmolog, profesor astronomije in fizike z ameriške Univerze Berkley doktor Uroš Seljak se je odločil, da bo eno od svojih nagrad razdelil tudi med slovenske študente. Za najboljše znanstvene objave študentk in študentov bo ob začetku vsakega študijskega leta na voljo 10.000 ameriških dolarjev, letos so si nagrado razdelili kar trije.