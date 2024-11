Slovenski superračunalnik: Golob verjame v uspeh na razpisu

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila po Golobovih besedah vložena pred nekaj meseci. "Računamo, če bo šlo po načrtih, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno v januarju prihodnje leto, se pravi v roku meseca in pol," je dejal premier.

V Mariboru že deluje en superračunalnik, Arnes pa pripravlja izgradnjo novega velikega podatkovnega centra na zemljišču ob hidroelektrarni Mariborski otok, je v odgovoru na poslansko vprašanje Franca Medica (NSi) dejal premier. Kot je pojasnil, zemljišče ni izbrano naključno, saj je na tej lokaciji na razpolago dovolj hladilne moči in električne energije, kar je za poganjanje tako velikih podatkovnih centrov nujno potrebno.

Bistveno se mu zdi, da v tem podatkovnem centru vzpostavijo dovolj prostora in prilagodijo infrastrukturo, da lahko vanj umestijo načrtovani drugi superračunalnik v državi.

Ob tem po Golobovih besedah tečejo tudi vzporedne aktivnosti. Novi superračunalnik bi bil po Golobovih besedah v skladu z načrti nove Evropske komisije prilagojen temu, da bodo z umetno inteligenco veliko množico satelitskih slik lahko učinkovito obdelovali. "Prva aplikacija, o kateri sem se že pogovarjal s predstavniki slovenske vesoljske industrije in s katero se bo Slovenija v mednarodnem prostoru skupaj promovirala, je področje upravljanja voda," je pojasnil.

"To ni bila moja domislica, ampak je izhajalo iz njihovih izkušenj, ki so jih imeli po poplavah pri nas, in predvsem iz tega, kje je bil interes v svetu, konkretno iz njihovih izkušenj v sodelovanju z Indijo," je dodal.