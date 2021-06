Uberja slovenski trg ne zanima

Kljub temu da so poslanci s sprejetjem zakona o cestnih prevozih prižgali zeleno luč za prihod digitalnih platform za taksi prevoze, podobnih Uberju, iz tega podjetja odgovarjajo, da jih vstop na slovenski trg za zdaj ne zanima, da pa so zadovoljni, da se država odpira za prihod Uberju podobnih podjetij. Vozniki, ki bodo želeli prevažati potnike prek digitalne platforme, pa bodo morali imeti sklenjeno eno od oblik delovno-pravnega razmerja in hkrati pridobiti taksi licenco.

