Slovenski turist doma zapravil 74 evrov na dan, v tujini več kot 200 evrov

Na vsaj eno zasebno potovanje je lani odpotovalo okoli 1,2 milijona oz. 66 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, kar je šest odstotnih točk več kot leto prej, so sporočili s statističnega urada. Najpogostejši cilj zasebnih potovanj je bila morska obala, in sicer pri 46 odstotkih vseh zasebnih potovanj. Sledila sta obisk mest (24 odstotkov) in podeželja (22 odstotkov). Pri največ takih potovanjih po Sloveniji sta bila cilja podeželje in zdravilišča, v tujini pa morska obala, so izpostavili.

48 odstotkov vseh zasebnih potovanj so prebivalci opravili v Sloveniji, 52 odstotkov pa v tujini. Na tistih v tujini so med nastanitvenimi objekti prevladovale druge najete nastanitvene zmogljivosti ter hoteli in podobni objekti, na zasebnih potovanjih v Sloveniji pa so prebivalci največkrat bivali pri sorodnikih in prijateljih.

Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino je bila Hrvaška (60 odstotkov vseh tovrstnih potovanj), sledile so Italija (devet odstotkov), Bosna in Hercegovina (devet odstotkov) ter Avstrija (štiri odstotke).