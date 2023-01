Slovenski turistični delavci v novem letu stavijo na butično, lokalno in trajnostno

S soncem obsijano kranjskogorsko smučišče je bilo v ponedeljek dopoldne polno domačih in tujih gostov. Navduševali so se nad naravo, športnimi aktivnostmi, nekateri sem prihajajo že več let. Tudi minulo leto je bilo zelo uspešno, si roke manejo tamkajšnji turistični delavci. Samo do konca novembra so imeli namreč 850.000 nočitev. "2019 je bilo najboljše leto. Mislim, da je bilo takrat 870.000 nočitev. In če malo špekulirava in rečeva, da je bil december enako dober kot prejšnje leto oziroma leta 2019, bomo to konkretno prekoračili," pravi Mojca Mežek s Turizma Kranjska Gora.