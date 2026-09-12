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Slovenski učitelj na Švedskem: brezplačna kosila, učbeniki in dolgo brez ocen

Ljubljana / Stockholm , 12. 09. 2026 10.01 pred 1 uro 12 min branja 20

Avtor:
Maruša Slana
Slovenski učitelj na Švedskem

Mladi Celjan Kristjan Veber si svojo učiteljsko kariero gradi na Švedskem. Na sever se je sprva preselil zaradi izmenjave in raziskave o bralni pismenosti otrok, danes pa poučuje švedske prvošolčke na mednarodni šoli v Stockholmu. Švedski šolski sistem za razliko od slovenskega ni naklonjen zgodnjemu ocenjevanju znanja, prav tako tudi ne domačim nalogam. Odmori potekajo na prostem, kosila so brezplačna za vse. Kakšni pa so Švedi? Da so hladni, je zagotovo stereotip, poudarja Veber.

25-letni Kristjan Veber, vzgojitelj predšolskih otrok in pedagog, kmalu pa tudi psiholog, je v drugi polovici avgusta, ko so slovenski učenci še uživali na počitnicah, odprl vrata svoje učilnice. Letošnje leto je zanj posebno, predvsem pa odgovorno, saj je prvič v vlogi razrednika.

Morda ste ga zasledili že na TikToku, kjer utrinke iz šolskih klopi in življenja na Švedskem deli s svojimi sledilci. Z vedno nasmejanim učiteljem smo se ob začetku šolskega leta pogovarjali o razlikah med švedskim in slovenskim izobraževalnim sistemom, prednostih in slabostih, pa tudi o poklicu učitelja, njegovi vlogi v današnji družbi ter o življenju na Švedskem, ki je vse prej kot poceni.

Zakaj Švedska? Kako si se znašel tam?

Moja obsesija s Švedsko je bila že od nekdaj prisotna. Spomnim se, da korenine segajo v leto 2014, ko je nasproti Tine Maze tekmovala švedska smučarka Frida Hansdotter. Bila mi je tako simpatična in tako všeč, da sem potem nekako preko nje spoznal Švedsko in vse, kar ta ponuja. Se pravi, od Abbe do njihove čudovite narave in vsega. Ta ljubezen do Švedske je z leti rasla in rasla in potem se je pojavila ideja, da bi šel tja na izmenjavo za leto dni in začel nekaj delati v smeri bralne pismenosti, ker imajo tam močno raziskovalno področje. Potem sem se odločil, da grem za eno leto na šolo in vrtec, da izvedem raziskavo bralne pismenosti švedskih in slovenskih otrok.

Kristjanov učiteljski kolektiv na švedski šoli.
Kristjanov učiteljski kolektiv na švedski šoli.
FOTO: Kristjan Veber

Kaj si ugotovil, kakšno je stanje na področju bralne pismenosti pri nas in na Švedskem?

Kot je znano, so rezultati slabi, in pri enih in pri drugih. Bralna pismenost je v zelo, zelo velikem upadu, kar je zanimivo, sploh glede na to, da so naši otroci v tem trenutku najbolj izpostavljeni različnim tipom besedil, telefonom in televiziji. Vsepovsod so neka besedila, ki jih beremo na vsakem koraku, pa če je to prometni znak ali knjiga receptov. Je pa kakovost stvari, ki jih otroci berejo, vprašljiva.

Predvsem berejo manj knjig ...

Da. Težava je, da berejo manj, tiste knjige, ki jih berejo, pa niso dovolj kakovostne in posledično več časa preživijo na tablicah in zaslonih. Enačba je čisto preprosta. Na koncu dobiš otroka, ki ni sposoben uporabljati lastne domišljije, ni sposoben uporabljati besed, se izražati. Ker največja težava bralne pismenosti ni ta, da otrok ni sposoben nekaj napisati. Težava je, da otrok ni sposoben prebranega, napisanega razumeti. Otroci morajo obvladati štiri vrline: da so sposobni poslušati, pisati, govoriti in, kar je zelo pomembno, razumeti. Kaj je napisano, kaj je pripovedovano, kaj so poslušali ... In tu nastane problem. Zakaj? Ker bomo dobili generacije otrok oz. odraslih, ki ne znajo razmišljati. Odličen primer je raziskava PISA iz leta 2022 (Intervju je bil opravljen pred objavo najnovejših rezultatov iz leta 2025, op. a.).

V matematični pismenosti smo dobri, najbolj zanimivo pa je, da smo po drugi strani zelo slabi v bralni pismenosti. Recimo pri matematičnih nalogah otroci ne razumejo besedilne naloge. Zanimivo je, kako se vse med seboj prepleta in povezuje. Otrok ne razume besedilne naloge, zna pa rešiti matematični račun. Tukaj bi se morali prižgati alarmi. To je treba spremeniti, zato moramo otrokom čim več brati, pripovedovati. Veliko kulturnih ustanov prav tako ponuja kakovosten otroški program, naj se poslužujejo igre, igrišč, gledališč in podobno.

Najnovejši podatki iz raziskave PISA za leto 2025 kažejo nadaljevanje trenda upadanja znanja slovenskih 15-letnikov, slabše rezultate pa so tokrat zabeležili tudi na Švedskem. Osnovno raven bralne pismenosti je doseglo 64 odstotkov slovenskih 15-letnikov, medtem ko je povprečje OECD 69 odstotkov (enako na Švedskem). Pri matematiki je osnovno raven znanja doseglo 65 odstotkov slovenskih učencev in 66 odstotkov švedskih učencev. Pri naravoslovju je v Sloveniji osnovno raven doseglo 76 odstotkov učencev, na Švedskem pa 74 odstotkov.

V Sloveniji kritično primanjkuje učiteljev, ponekod že s težavo organizirajo pouk. Hkrati ugled učiteljev v družbi upada. Kakšno je tvoje mnenje o tem in zakaj si se odločil, da postaneš učitelj?

Že od nekdaj sem vedel, da bom delal v šolstvu.

Zelo pomembno je, da imamo dobro in kakovostno javno šolstvo, kar Slovenija definitivno ima. Vem, da se zelo radi primerjamo, ampak se mi zdi, da premalokrat vidimo, kakšen dragulj imamo doma.

Ne glede na vse, menim, da ima učitelj še kar dobro vlogo. Jaz sem velik zagovornik načela, da je vse odvisno od tvoje miselne naravnanosti. To je težava, ki jo opažam kdaj pri kolegih v Sloveniji. Da se preveč ukvarjajo z drugimi: kaj bodo drugi mislili, kaj bodo rekli ... Ampak treba se je zavedati lastne avtonomije, ki jo imamo kot učitelji, da imamo dovolj znanja, dovolj kompetenc, da zadevo izpeljemo tako, kot mi mislimo, da je najboljše, pa hkrati tudi najboljše za otroke. Vem, da marsikateremu učitelju povzročajo težave tudi starši, kar je logično, ker znajo biti naporni. A zdi se mi, da je treba biti do otrok dosleden in strog, prav tako do staršev. Jaz vedno rečem, da se je treba zavedati, da ko dobiš razred otrok, dobiš zraven tudi starše. Zdaj imam v razredu 30 otrok, zraven še 60 staršev, se pravi, zavedati se moram, da imam v razredu 90 ljudi, med katerimi je treba znati manevrirati, z njimi komunicirati in katerim je treba jasno postaviti meje, cilje, načine in metode dela. Jaz sem velik zagovornik tega.

Znan sem kot strog učitelj. Po eni strani sem nežen in sočuten, res se trudim razumeti starše in otroke, spodbujati njihov čustven razvoj, inteligenco. Imam pa tudi ta svoj "vojaški del", kjer pa ne popuščam. To so stroga rutina, stroga pravila.

Kristjan zase pravi, da je strog učitelj, a ob enem tudi sočuten.
Kristjan zase pravi, da je strog učitelj, a ob enem tudi sočuten.
FOTO: Kristjan Veber

Kakšni pa so švedski starši, so tako vpeti v otrokovo šolanje kot v Sloveniji?

Ravno zdaj sem imel dve in pol ure dolg sestanek z dvema staršema (smeh). Jaz bi rekel, da so še bolj vpeti na Švedskem, ker je tudi šolski sistem tukaj bistveno drugačen. Imamo t. i. ekipo za učenca, v kateri je zelo veliko različnih oseb, od psihologa do socialnega pedagoga, podravnatelja pa medicinske sestre. Skratka, ekipa, ki se s težavo, ki jo recimo starš otroka naslovi, resno ukvarja. Švedi so nasploh poznani po tem, da želijo vsem ustreči in se res zelo trudijo. Na vsakem koraku se želijo povezati z drugimi in se mi zdi, da je vključenost staršev na Švedskem zato še toliko večja.

Spomnim se, da so nas na faksu učili: čim manj vključujte starše oz. vključujte jih v tiste pomembne stvari, ker oni dajo otroka v šolo ali vrtec, zato da vi naredite večinsko delo. Več kot boste dali staršem za delati, manj odziva boste dobili, tako nekako. Tu na Švedskem pa je drugače, veliko vključujejo starše, tudi preventivno. Veliko je neformalnih dogodkov, recimo od piknikov do praznovanj. Res se vidi ta kolektivna povezanost, ni takšne stroge meje med šolo in družino. Je pa res, da imamo tudi mi izredne primere, tako kot jih imajo v Sloveniji, ampak to se mi zdi, da je vsepovsod tako.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vedno rečem, da ni idealnega sistema, tudi tukaj ne, vemo pa, da posameznik ustvarja sistem. Vsak posameznik se lahko odloči, kaj bo iz tega naredil. Včasih bi kdo od kolegov rekel, ja, to pa ne gre, tega se ne da izvesti. Na primer, poučevanje na prostem. Pa saj ni treba nikamor iti! Lahko recimo uro izpelješ na šolskem igrišču. To je samo od tebe odvisno.

Omenil si švedski šolski sistem. Kakšne so njegove posebnosti, v kolikšni meri se razlikuje od slovenskega?

Osebno menim, da je švedski sistem eden boljših. Zelo velik fokus je na učencu, še večji kot v Sloveniji. Kot sem že rekel, to dosegajo s to podporo učencem, z ekipo, ki jo ima vsaka šola. Pozitivne lastnosti, ki bi jih rad izpostavil, so še, da je šola na Švedskem res brezplačna oz. je vse krito z davkoplačevalskim denarjem. Kaj to pomeni?

Vse šolske potrebščine, torbe, peresnice, zvezki, delovni zvezki, učbeniki od prvega do devetega razreda so kriti s strani države oziroma občine. Podobno je s srednjo šolo. V večini primerov so stroški kriti od prvega do četrtega letnika. Otroci dobijo tudi v višjih razredih osnovne šole računalnike oziroma tablice, da z njimi delajo, da se učijo digitalnega opismenjevanja.

V osnovni šoli je obvezno tudi brezplačno kosilo za vse otroke. Tu lahko govorim iz lastne izkušnje, ker je bila moja mama kuharica na šoli in je videvala otroke, ki so bili lačni. Še dandanes se to dogaja in res fino je, da na Švedskem lahko to zagotovijo vsakemu otroku, vsaj en brezplačen topel obrok v dnevu.

Še ena stvar, ki bi si želel, da se jo čimprej uvede v slovenski prostor, je da vsi odmori potekajo zunaj. Otroci gredo tukaj ven v vsakem vremenu, vedno pravijo: ni slabega vremena, je samo slaba oprema! Tako da imamo veliko igre na prostem.

Švedski učenci z dopolnjenim 6. letom starosti vstopijo v razred F (t. i. razred 0), ki je nekakšen prehod med vrtcem in šolo. Uradno v prvi razred vstopijo s sedmim letom starosti. Šolanje nato poteka devet let. Medtem ko se v Sloveniji napoveduje prehod nazaj v osemletko, pa nameravajo na Švedskem leta 2028 razred F spremeniti v 1. razred, kar pomeni, da bo osnovnošolsko izobraževanje trajalo 10 let.

Dobrodošlica na Švedskem.
Dobrodošlica na Švedskem.
FOTO: Kristjan Veber

Kaj pa domače naloge?

Načeloma domačih nalog na Švedskem ni oz. so zelo redke. Če so, so po navadi s področja matematike ali švedščine. Pa še to imajo otroci čas, da jih naredijo v določenem obdobju, denimo pri nas v prvem razredu imajo čas en teden. Mi učitelji imamo navodilo oz. zaželeno je, da je naloge le toliko, da otroci vadijo, ne sme pa biti preobsežna in mora vsebovati stvari, ki so se že delale pri pouku in so otroku jasne.

Jaz se s tem zelo strinjam in sem velik nasprotnik domačih nalog, iz enega konkretnega razloga: ne moremo namreč zagotoviti, da bi imeli vsi otroci enake pogoje doma. Vemo, da starši prihajajo iz različnih okolij in imajo različna znanja in ni njihova naloga, da bodo otroke učili določene stvari. Meni se zdi, da v nekaterih slovenskih šolah dobivajo absurdno količino domače naloge. Naloga je pomembna, sploh pri jeziku, pa recimo pri matematiki. Ampak kaj in koliko to je, pa je drugo vprašanje. Se pravi, da naloga pripomore k razvoju otroka, ne pa da je toliko poudarka na nekem suhoparnem ponavljanju.

Kako pa poteka ocenjevanje znanja?

Na Švedskem se ocene običajno začnejo šele v oz. po šestem razredu. Načeloma se lahko ravnatelj sam odloči, kdaj, kajti tukaj so zelo avtonomni. Zdi se mi super, da se lahko v teh prvih nekaj razredih osnovne šole bolj fokusiramo na pridobivanje znanja. Res je, da tak sistem prinaša izzive, saj je potem mogoče pritisk oz. stres malo večji, ampak menim, da je vseeno bolje, kot da bi ocenjevali že v tretjem razredu.

V prvih letih izobraževanja je veliko poudarka na pridobivanju znanja, veliko je projektnega dela in dela v skupinah oz. dvojicah.

Čeprav prvih pet oz. šest let izobraževanja švedski učenci ne prejemajo formalnih ocen, to ne pomeni, da učitelji ne ocenjujejo znanja. V 1.–5. razredu starši in učenci dobivajo sprotne informacije oziroma opisne ocene (omdömen) o napredku.

Sam delaš na mednarodni šoli. Je tudi ta financirana iz državnih sredstev ali morajo starši plačati šolnino?

Zelo zanimiv je podatek, da je na Švedskem veliko zasebnih šol. Ker pa mora biti šola brezplačna, ne smejo zaračunavati šolnine, razen kakšnih akademij ali internatov.

Starši tudi sami izberejo, na katero šolo bo hodil njihov otrok. Torej, ne pripada ti samodejno šola, ki je v tvojem okraju, ampak lahko kot starš sam izbereš, kje jo bo obiskoval. To se mi zdi zelo spodbudno, saj potem šole "ne zaspijo". Zdrava konkurenca je vedno pozitivna. Šole tako med sabo tekmujejo, katera bo ponudila boljši program. Meni se zdi to pozitivno, je pa seveda to moje subjektivno mnenje.

Ali pouk v tvojem razredu torej poteka v angleščini?

Na naši šoli imamo urejeno tako, da imamo razred A in razred B v vsaki generaciji. A razred vedno poučuje švedsko govoreči učitelj. Moram pa povedati, da tu, sploh v mednarodnih šolah, nimaš enega učitelja razrednega pouka, ki bi pokrival vse predmete, ampak poučuje le določene. V mojem primeru torej A razred uči švedska učiteljica, B razred imam jaz v angleščini, predmetnik pa si razdeliva. Ona ima čez švedščino, družboslovje, jaz imam matematiko, angleščino in naravoslovje. Šport, likovno vzgojo in glasbo pa poučujejo drugi učitelji.

Kdaj pa se začenja novo šolsko leto in kako poteka pouk?

Na Švedskem se šola začne prej, ker se tudi prej zaključi. Pouk se začne nekje med 17. in 19. avgustom, šole si lahko same izberejo datum, zaključi pa se okoli 14. junija.

Švedski otroci imajo tudi bistveno več počitnic in prostih dni, med božičnimi prazniki so denimo tri tedne doma. Imajo še enotedenske krompirjeve počitnice, enotedenske zimske, enotedenske velikonočne in tako naprej. Zanimivo je tudi, da ko imamo učitelji konferenco, jo imamo cel dan, kar pomeni, da se šola zapre za vse otroke, varstva ne zagotavljamo.

Pouk se na Švedskem začenja odvisno od šole do šole. Osrednji del pouka je med 8.30 in 14. uro. Morate pa se zavedati, da imajo res veliko odmorov, vsega skupaj več kot uro in pol. Zjutraj imajo polurni odmor, enako tudi popoldne in še pol ure vmes za kosilo.

Je tudi vrtec brezplačen?

Ne, vrtec ni brezplačen, je pa to drobiž. Mislim, da starši plačajo za hrano in varstvo na mesec do 180 evrov. To je maksimum. Če nisi sposoben plačevati, pa plačaš manj. Zanimivo je tudi, da če oba starša delata, otroku pripada 100 odstotkov vrtca, če pa je eden od staršev nezaposlen in je doma, pa le 50 odstotkov. Se pravi, samo 50 odstotkov časa lahko preživijo v vrtcu, kar se mi zdi tudi prav.

Cena vrtca (förskola) na Švedskem je subvencionirana in določena glede na dohodek gospodinjstva in število vpisanih otrok. Za prvega otroka se od julija letos plača tri odstotke dohodka gospodinjstva oz. največ 1547 švedskih kron oz. 139 evrov. Cena vrtca za drugega otroka je dva odstotka dohodka oz. največ 1031 kron ali približno 93 evrov.

Ste učitelji na Švedskem del javnega plačnega sistema?

Na Švedskem ni enotne državne plačne lestvice za učitelje, tako da se lahko vsak za plačo pogaja. Meni se to zdi super, ker nikoli ne bo vsak učitelj prinesel isto na pladnju. Enemu bo recimo samo cilj, da oddela tisto obvezo in gre domov, kdo drug pa bi se rad dokazal tudi na drugih področjih, vodil projekte, aktivnosti. On se lahko izpogaja za boljšo plačo. Marsikdo bi rekel, da to ni fer, ker nekateri nimajo pogajalskih sposobnosti. Si ali pa nisi. Če pa kaj, se pa moraš zase v življenju potruditi. Tako da meni je res spodbudno, da se vsak interno dogovori za svojo plačo. In kar je še najboljša stvar - tisti, ki bodo to brali, bodo razumeli. Najboljše je, da ni treba zbirati točk za napredovanje. Plača je takšna, kot je, vsako leto se zviša glede na inflacijo. Če pa nisi zadovoljen, se vedno lahko pogajaš.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kakšno pa je življenje na Švedskem zunaj šolskih klopi? Si predstavljaš, da bi tam ostal? Pogosto Skandinavce označujemo za hladne, kakšne so tvoje izkušnje z njimi?

Kakšen je standard? (smeh). Trikrat premisliš, preden ješ meso, ker določene stvari so tu res drage, sploh meso. Bi pa rekel, da ostalo ni bistveno dražje kot v Sloveniji, kar je zanimivo, sploh glede na to, da imamo tu bistveno višje plače. Spomnim se letošnjega poletja, ko sem med obiskom v Sloveniji šel v trgovino. Kako vi to zdržite? Ker cene so res visoke. To je res fascinantno za videti. So pa denimo storitve na Švedskem precej drage, recimo moško striženje stane od 60 evrov naprej. Pa trikrat pomisliš, preden boš šel jest v restavracijo. Drugače pa je življenje tu zelo lepo.

Švedi so zelo prijazni, ne bi se strinjal, da so hladni. Je res, da so posebni na svoj način, nekoliko sramežljivi, zadržani. Ampak to sprejmeš, sprejmeš to njihovo kulturo, saj sem jaz ta, ki je prišel v njihovo državo, ne oni v mojo. Jaz sem tisti, ki se mora prilagoditi.

Nimam pa nobene časovne omejitve, koliko časa bom ostal. Dokler bom čutil, da želim. Res mi je super, mislim, da v tem trenutku tega življenja ne bi zamenjal za nič.

Pa čutiš kaj domotožja?

V bistvu ga ne. Zelo je zanimivo, da ga nisem začutil še niti enkrat. Se mi zdi, da se tu zelo domače počutim. Pa vedno imam ta 'mindset', da če bo kadarkoli hudo, lahko vedno spakiram kovček in se vrnem. Pri meni je vse odvisno od miselne naravnanosti.

Utrinke iz svojega življenja na Švedskem že nekaj časa deliš tudi na družbenem omrežju TikTok. Zakaj si se odločil za snemanje?

Na začetku sem si TikTok profil naredil predvsem zaradi sebe, ker sem si rekel, da si želim shraniti te spomine in utrinke. Vse, kar se je dogajalo in se še dogaja na določeni točki, in to se mi zdi super.

Zdaj se je oblikovala že zelo dobra skupnost, res me spremlja veliko pozitivnih ljudi, ki mi kaj lepega napišejo, so pa tudi takšni, ki napišejo kaj manj lepega, a se z njimi ne ukvarjam.

Tako da sem vesel, da imam to skupnost, in zdi se mi, da je treba neke pozitivne stvari v življenju vedno izpostavljati.

švedska kristjan veber učitelj šola

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KOMENTARJI20

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brusilec
12. 09. 2026 11.01
več igre, aktivnega učenja.. manj teorije. hčer in sin sta glasbenika, klavir.. največja muka jima je bila glasbena teorija... in ta ista glasbena teorija in glasba lahko nekemu odličnemu učencu uniči odlični uspeh, zbije povprečje.. zato ker so učitelji polni ega, moj predmet je pomemben, jaz sem pomemben. ne, nisi pomemben, si samo ena velika ovira na poti oseb v odraščanju. koliko sošolcev ki so bili zanič v šoli danes uspeva... privatniki, mednarodni uspehi, v šoli bili pa žalost in trn v peti učiteljim. otroci niso orodje, so osebe ki rabijo smer, vodilo, pomoč.. ne pa pridige in piflanje toerij
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0 0
Bullet5672
12. 09. 2026 10.55
Na faksu ti veselo razlagajo o skandinavskem modelu, potem se dela pa vse kontra. Utrujajo učitelje in otroke, bog ne daj, da hočeš kaj po svoje naredit. Samo dodajali bi več sranja v učni načrt.
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+1
1 0
CorbaMorba
12. 09. 2026 10.45
Profa konzervativi se prav trudijo povsod tlačit svoj "propad".
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-1
0 1
Banion
12. 09. 2026 10.35
seveda imajo in še marsikaj drugea, a nimajo takih politikov kot pri nas, obsejence, revanšiste in brez prave izobrzabe
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-1
6 7
Morgoth
12. 09. 2026 10.39
"Brez prave izobrazbe" A to govoriš o Hanu, ki ima SŠ? Obsojenec je pa Golob? Ali Janković?
Odgovori
+3
5 2
Huki
12. 09. 2026 10.30
Švedska propada. Dobesedno metastazira. Naša šola je super proti njihovi.
Odgovori
+1
5 4
daiči
12. 09. 2026 10.39
aja? povprecna placa na svedskm je 3800 pr ns pa 2700. res nm gre bol k svedom.
Odgovori
-1
1 2
Huki
12. 09. 2026 10.41
Pojdi na Švedsko in preživi nekaj časa tam. Ni vse o denarju.
Odgovori
+3
3 0
daiči
12. 09. 2026 10.49
sj ni noben reku d je vse u dnaru, sam volvo tezka mehanizacija na svetu ustavar vec prometa na let kokr je slovenski proracun. tko d niso svedi kr tko
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+1
1 0
Morgoth
12. 09. 2026 11.02
Volvo je že 16 let kitajski. Toliko o tem kako jim gre dobro...
Odgovori
0 0
bc123456
12. 09. 2026 10.27
V informacijo vsem osamosvoiteljem : v letih 1951 in dalje je bila MALICA v osnovni šoli / kos kruha , jabolko in kos ameriškega sira ter prva ćitanka / za vse učence BREZPLAČNA . minister v JANSHUA vladi zgleduj se !!!!!!!!!!
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-4
1 5
bc123456
12. 09. 2026 10.48
Ne komentiraj če nisi v šolo hodil v tistem času .
Odgovori
0 0
janez horvat
12. 09. 2026 11.02
Jaz sem hodil nekaj let pozneje. Za malico je bil čaj ali kakav ali mlečna kava (Franck, Divka, Knjap) iz mleka v prahu, kos kruha z marmelado iz lesenega zaboja ali sir iz UNRA paketov. Tudi kakšno jabolko, kar na vasi ni bilo težava. Še iz učiteljevega sadovnjaka smo jih dobili. Ali je bili brezplačno pa ne vem.
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0 0
Analist
12. 09. 2026 10.19
Na sliki ni enega šveda 😅 to je tako kot da bi jst reku, da sm v rimskem cesarstvu...
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+4
6 2
Banion
12. 09. 2026 10.38
ja učina na mednarodni šoli kjer pač ni švedov.
Odgovori
-1
1 2
Analist
12. 09. 2026 10.17
Švedska, mukti kulti propad 😅
Odgovori
+2
4 2
1236
12. 09. 2026 10.14
Zato pa so tako inteligentni z ursulo
Odgovori
+1
3 2
daiči
12. 09. 2026 10.11
No ja dec zgleda mocn za gore premikat. Za moje pojme odzira delovno mesto kasni zenski k bi lahko prvosolcke ucila. Njemu bi predlagal d si najde kasn delovn mest njemu primeren, na svedskem majo rudnike, loh bi sol vozt 100 tonski kipr za rudo.
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-7
0 7
Slovenska pomlad
12. 09. 2026 10.11
Zakaj je nekakšen Rončević minister v slovenski vladi?
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12. 09. 2026 10.14
Zato ker na položajih so na ić. Brez fines
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