Če se vam je zazdelo, da imajo sosedje na balkonu zabavo, so bili morda le del pobude Narodnega doma Maribor. Da je zdravje na prvem mestu, pa vendar sta umetnost in kultura za človeka prav tako izjemnega pomena, se strinjajo kulturniki, ki so pet minut do 12. ure zavzeli balkone po vsej Sloveniji.

