Slovenski vinogradnik iz morja po petih letih potegnil steklenice vina

Vinogradnik iz Jarenine Silvo Črnko kljub težkim časom, v katerih so se znašli tudi vsi, ki pridelujejo vino, piše zgodbo o uspehu. Pred dnevi so iz morja v slovenski Istri potegnili zaboje s steklenicami penine in rumenega muškata. Pet let je vino na globini dvajsetih metrov zorelo, morski organizmi pa so steklenice spremenili v unikatne umetnine. To je v desetih letih že drugi Črnkov poskus, kako pridelano vino oplemenititi.