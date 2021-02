Slovenski vojaki bodo dobili nove uniforme

Slovenski vojaki bodo dobili tehnološko naprednejše in predvsem lažje uniforme, kot so jih nosili doslej. Potem ko je bila vojska v preteklosti večkrat na udaru zaradi slabe kakovosti opreme vojakov, zdaj odgovorni zagotavljajo, da so kupili najboljšo na trgu. Za uniforme bodo v treh letih odšteli predvidoma dobrih 30 milijonov evrov, še dodatnih osem bodo dali za nahrbtnike, šotore in drugo opremo.

icon-expand