Slovenski vojaki iz operacije Neomajna odločenost pristali v Ankari

Ministrstvo za obrambo je zaradi napada na letališče v Erbilu sprejelo odločitev za umik šestih pripadnikov Slovenske vojske 3. kontingenta na misiji Neomajna odločenost z območja delovanja. Sprva bi morali Kurdistan zapustiti že včeraj v večernih urah, a se je zaradi logističnih težav evakuacija prestavila. Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah so vojaki pristali na mednarodnem letališču Esenboga v Ankari, kamor so prispeli z letom PC1705. To, da so na poti v domovino, so potrdili tudi na obrambnem ministrstvu.

Prvoten načrt je bil, da bi se umaknili skupaj z nemškimi vojaki z njihovo logistično podporo, a so spremenili svojo odločitev in ostajajo na severu Iraka. Obrambni minister Karl Erjavecje posledično zavrnil kritike, da so bile napovedi o sredinem umiku vojakov preuranjene in ob tem poudaril, da so se na to dejansko pripravljali. Svoje vojake so že v torek umaknili Hrvati in Italijani.

Danes so sicer na seji parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko razpravljali tudi o tem, ali se bodo slovenski vojaki v celoti umaknili iz Iraka, kar je bila pobuda Levice. Sklepa niso sprejeli, ponovno pa bodo razpravljali o tem, če se bodo varnostne okoliščine tako zaostrile, da kontingent ne bi mogel opravljati svojega dela. Predvidoma 1. februarja se bo sicer v Erbil zaradi rotacije vrnila nova ekipa kontingenta.

Zakaj umik?

Spomnimo, dve letalski oporišči v Iraku (Al Asad in Erbil), v katerih so nameščene ameriške vojaške enote, je točno ob 00.30 po našem času zadelo več kot ducat iranskih balističnih raket. Žrtev v napadu ni bilo, sledil pa je ameriški likvidaciji poveljnika elitnih sil iranske revolucionarne garde Al Kuds, generala Kasema Solejmanija.

Naši vojaki so v bazi v Erbilu pod vodstvom Nemčije sicer delovali kot inštruktorji za usposabljanje iraških enot v boju proti Islamski državi.